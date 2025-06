Crisis en el Garrahan: el Gobierno convocó a los sindicatos para debatir paritarias

Desde ATE nación adelantaron que si no reciben una propuesta favorable por parte del Gobierno anunciarán una medida nacional en Salud.

Además la reunión convocada por el gobierno se realizará luego de que la comisión de Acción Social y Salud Pública de la Cámara de Diputados emitiera dictámenes a favor de declarar la emergencia por dos años en el hospital Garrahan.

El secretario general de ATE Nacional, Rodolfo Aguiar, convocado a la reunión, adelantó que de no tener una propuesta favorable al reclamo de los trabajadores anunciarán una medida nacional en Salud.

"El Gobierno convocó a ATE por el conflicto en el Garrahan. Frente al intento del Gobierno de dividir y estigmatizar a los trabajadores, sumado a la fuerte campaña de desprestigio con información falsa, cuentas de redes sociales truchas y chats irreales, el conflicto siguió creciendo y no pudieron dilatar más la convocatoria", expresó Aguiar en su cuenta de X.

La audiencia será este jueves a las 13:30. Si no tenemos una respuesta positiva, vamos a determinar una medida nacional en Salud. A nadie se le escapa que el ajuste recrudece aún más en las provincias. Con este Gobierno, el sistema sanitario público está en peligro y no vamos a parar de luchar para defenderlo. Quieren hacer de la salud un negocio y no van a poder", agregó.

Al encuentro también fueron convocados los representantes de la Asociación de Profesionales y Técnicos del Hospital Garrahan.