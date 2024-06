Ley Bases: el oficialismo se negó a incorporar dos títulos propuestos por Martín Lousteau sobre el financiamiento educativo

El jefe del bloque de la Unión Cívica Radical desató un escándalo sobre el final de la votación en particular de la norma, quien buscaba sumar artículos sobre sueldos docentes y fondos para universidades a la norma. Fuertes cruces entre Villarruel, Abdala, Mayans y Di Tullio.

Un inesperado escándalo se desató sobre el final de la votación en particular de la Ley Bases cuando Martín Lousteau pidió una moción para incorporar dos títulos referidos al financiamiento educativo . El oficialismo se negó a darle curso y todo desembocó en una extensa discusión que terminó en fuertes cruces entre los senadores José Mayans, Juliana Di Tullio, Bartolomé Abdala y la presidenta de la cámara, Victoria Villarruel.

"Una ley Bases no puede no tener educación. El Gobierno piensa que resolvió el problema", arrancó durante su alocución Lousteau, quien pidió que se vote por medios electrónicos y de forma nominal. Sin embargo, Abdala rechazó el pedido y desató un escándalo que atrasó el tratamiento del último título del dictamen de mayoría.

En un primer lugar, Villarruel dio lugar a la votación, pero luego se retractó bajo el argumento de que se estaba tratando el dictamen de mayoría, la ley ya estaba aprobada en general y no había lugar para hacer incorporaciones de último momento. Esto generó una larga pelea en la que también se metieron los senadores de Unión por la Patria.

"No entiendo cómo es que piensan ustedes el debate parlamentario. Se hicieron un montón de cambios. De dónde salieron. Se puede modificar", esgrimió el senador radical. Y agregó: "Que quede claro, no quieren votar. No les interesa que esté la educación".