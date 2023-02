Lanzan un Plan para que 700 mil beneficiarios del Potenciar Trabajo finalicen sus estudios

"El 79,2% indicó que tienen interés de completar la escuela primaria o secundaria", resaltó la ministra y destacó que ese es el dato que impulsó a la cartera a "direccionar hacia la educación", apuntó como uno de los objetivos del Potenciar Trabajo.

La titular de la cartera dio a conocer los números de la "validación de datos" que el área comenzó a recabar desde el mes pasado sobre los titulares del programa Potenciar Trabajo, con el fin de "estar más cerca de ellos" para "redireccionar el apoyo" y conocer no sólo "sus haberes y sus experiencias", sino también "sus sueños".

En ese sentido, explicó que todos los titulares de este programa que hayan afirmado que quieren terminar sus estudios como contraprestación de recibir este beneficio recibirán un mensaje en su celular por parte de "Tina", la asistente virtual del Estado Nacional, con un mapa virtual en el que podrán visualizar las entidades educativas más cercanas a su domicilio o trabajo.

"Vamos a hacer todo el esfuerzo para que todos los titulares conozcan la oferta educativa más cercana al lugar donde viven, para poder hacer mas fácil esa inclusión educativa", destacó e hizo hincapié en que la realización de este mapa fue "un gran trabajo de articulación" con el Ministerio de Educación y que tiene el apoyo de "intendentes y gobernadores de todos los signos políticos".

Tolosa Paz remarcó que la educación "es fundamental" no solo para lograr "la construcción de la ciudadanía sino para construir sociedades". "Esa construcción se logra cuando el Estado vuelva todo su esfuerzo en lograr la inclusión educativa de estos vastos sectores de nuestra sociedad", aseveró y puntualizó que "no hay Potenciar Trabajo si no potenciamos la educación".

La ministra adelantó que habrá un segundo plan que se focalizará en la formación de trayectorias laborales porque existe un "32% de los titulares del Potenciar Trabajo" que sí finalizaron sus estudios y están interesados en mayor capacitación".

A quienes quieren contactarse también pueden hacerlo al 11-3910-1010 y escribir Volvé a estudiar. Se les va a ofrecer toda la información.