La mujer del gendarme detenido en Venezuela teme que el encuentro de Javier Milei con Edmundo González Urrutia pueda complicar su situación

"No quiero que llegue y se mediatice de la manera incorrecta, nosotros nunca hemos sido de querer esto. Me da muchísimo miedo, no quiero que pase, pero esperemos que las decisiones sean las correctas", expresó María Alexandra Gómez.