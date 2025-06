La Justicia imputó al ministro de Salud por irregularidades en el manejo del Hospital Garrahan

Mario Lugones El ministro de Salud, Mario Lugones.

"Tras esta decisión, Elisa Carrió y varios seguidores de su partido realizaron una denuncia y ahora el fiscal Guillermo Marijuan, quien tiene delegada esta investigación, pidió una serie de medidas en esta causa donde resulta imputado Lugones", agregó en esta línea.

En tanto, advirtió por la postura de la administración de La Libertad Avanza con respecto al conflicto con el personal de la salud: "El trasfondo de esto es que el Gobierno, según la denuncia, estaba al tanto de esto y querían evitar un efecto contagio y que todos los hospitales públicos reclamen un bono por la mala situación de sus empleados".

Luego del anuncio de aumentos, residentes del Garrahan denuncian que no hubo ofrecimiento oficial

Luego de que el Hospital Garrahan anuncie este domingo un aumento salarial en torno al 60% para los médicos residentes, los profesionales denuncian que hasta el momento no recibieron "ninguna oferta ni ninguna propuesta oficial como para responder". Azul Santana, quien ejerce el primer año de pediatría argumentó que lo publicado por el hospital en redes sociales no es válido, ya que su empleador es el Ministerio de Salud.

"A nosotros no nos llegó ningún comunicado oficial. Imagino que de lo que se habla es de una publicación de X, que está en la red del hospital, el cual no es nuestro empleador. Nuestro empleador es el Ministerio de Salud de la Nación", sostuvo en un primer momento la médica residente.

En la misma línea, insistió, en una entrevista por Radio Rivadavia: "El mensaje que aparece no está firmado por nadie, no me parece un canal oficial. Por el momento no tenemos ninguna oferta ni ninguna propuesta oficial como para responder".

A primera hora de la mañana el Hospital Garrahan había publicado un comunicado oficial en X donde informaba de manera unilateral que los profesionales pasarán a cobrar un sueldo en torno al $1.300.000, "gracias al ahorro estimado como resultado de la reducción de personal fantasma y la eliminación de desvíos presupuestarios".