El insólito accidente de la jueza Julieta Makintach: no puso el freno de mano y chocó con un cesto de basura

La jueza Julieta Makintach , recusada del juicio por la muerte de Diego Maradona , protagonizó un insólito accidente en la puerta de su casa: no puso el freno de mano y su camioneta impactó contra un cesto de basura , en un incidente ocurrido durante la tarde de este martes.

La jueza se negó a responder las consultas y aseguró que "su hijo de 10 años estaba llegando" a la vivienda. Entonces, realizó un pedido: "Les pido por favor, esperen, por Dios les pido". Entonces, de repente ocurrió lo inesperado.

Julieta Makintach

La mujer salió del vehículo y olvidó poner el freno de mano, por lo que el rodado se fue en dirección a la calle y la puerta impactó contra un canasto de basura. "¡Uy, cuidado! ¡Cuidado con la puerta!", exclamaron el cronista y el camarógrafo.

Enseguida, Makintach mostró un enojo: "No puedo, no puedo, estoy en un colapso". La integrante del Tribunal Oral en lo Criminal N°2 de San Isidro reclamó y responsabilizó a los periodistas por el incidentes: "Les pido humildad, esto me lo van a pagar ustedes".

Por lo pronto, la magistrada se encuentra suspendida por 90 días, luego del escándalo del documental que derivó en su expulsión del debate que investiga el presunto homicidio simple con dolo eventual de Maradona.

El accidente que sufrió Julieta Makintach