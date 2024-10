La Iglesia repudió el ajuste y la represión del gobierno de Javier Milei en un duro comunicado

La misiva sostiene que el objetivo del Gobierno es construir un país "para pocos" en el cual sobran mayorías enormes de argentinos y de muchos habitantes extranjeros en el país. Luego se denuncia que la única política "desde arriba orientada hacia los de abajo" es la represión. "Basta con observar lo que le hicieron a una dirigente comprometida y ejemplar como Fernanda Miño", indicaron.

"Esta represión organizada por el Estado, está haciendo que el Pueblo sea cada vez más pasivo, que pierda su calidad de sujeto y termine siendo un mero espectador por la mediación del miedo. Recordamos que la Doctrina Social de la Iglesia nos enseña que hace a la dignidad de la persona humana tomar parte activa en la vida pública y contribuir al bien común", continuaron.

El comunicado apuntando contra los dirigentes, sindicatos y organizaciones "se venden por treinta monedas" y traicionan al pueblo. "Nos irritan algunos dirigentes partidarios, sindicales, religiosos, etc., que se callan ante tanta violencia, tanto odio, tanta subasta de nuestra Soberanía. Nos entristecen las negociaciones a puertas cerradas entre gobernantes y dirigentes. Se hacen así responsables del descrédito de la actividad política en la sociedad. No queda contacto, no queda comunión alguna entre representantes y representados", señalaron.

El documento también incluye algunas citas del Papa Francisco en los que se refiere a la situación social del país. "Para los que gobiernan y para los que dirigen y organizan la sociedad, ¡que poco valen los Pobres! No sólo que no se los ama, sino que se les hace cargar sobre sus espaldas el peso de los privilegios y las riquezas de unos pocos. No hay plata para ellos: para su salud, sus medicamentos, su alimentación, su educación…pero si hay plata para el gas pimienta ´este gobierno gasta más en gas pimienta que en el ejercicio de la Justicia Social´. (Papa Francisco a los Movimientos Populares: 20-09-2024), o para transferir a sectores más ricos vía exenciones impositivas, desregulaciones, etc.

"Los que creemos en Cristo no perdemos la esperanza. La esperanza está firme. Sin ella no hay lucha. ´Si el pueblo pobre no se resigna, si el pueblo pobre se organiza, si persevera en la construcción comunitaria cotidiana y a la vez lucha contra las estructuras de la injusticia social, más tarde o más temprano las cosas cambiaran para bien´ (Papa Francisco a los Movimientos Populares 20-09-24)".

