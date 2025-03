Juan Grabois, tras la represión policial en Congreso: "Hay gente hacinada en los camiones de asalto"

En el programa Duro de Domar, con la conducción de Pablo Duggan, el referente social contó las calamidades que les tocó vivir a muchos de los detenidos en los carros de asalto: "Hay un montón de pibes y pibas detenidos que están encerrados y golpeados. No dejaron ingresar al SAME para revisar a varios chicos que se encuentran heridos".

Además, agregó: "El Ministerio Público de la Defensa ya pidió el cese de la represión, está en manos de la jueza penal Andrade. Esperemos que ordene el cese de la detención. Los chicos no pueden ir al baño, están sufriendo innecesariamente. El fiscal Mahiques también podría conmoverse por estas detenciones injustas".

En el mismo sentido, Grabois agregó: "Son apremios ilegales, se está perdiendo el Estado de Derecho. En la Argentina no existe la Obediencia Debida, así que si los efectivos no permiten ingresar al SAME para que atiendan a los chicos golpeados, están incurriendo en un delito".

Por otra parte, el dirigente hizo hincapié en el cruento operativo policial y concluyó: "Son detenciones ilegales, torturas que no tienen explicación. Después cuando el pueblo reacciona, se sorprenden".