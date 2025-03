Axel Kicillof, sobre la represión en el Congreso: "Hay que ponerle un límite urgente a este desenfreno autoritario"

Además, se refirió al caso de Pablo Grillo, el fotoperiodista que recibió un disparo directo a la cabeza de un cartucho de gas lacrimógeno por parte de un efectivo policial. "Mientras un fotógrafo lucha por su vida, los voceros del gobierno mienten, justifican la violencia y difunden el odio", cuestionó, tras los dichos de Bullrich, Guillermo Francos y Manuel Adorni.

Kicillof, que estuvo en Bahía Blanca coordinando las tareas de reconstrucción de la ciudad destruida por el temporal, concluyó su mensaje con una advertencia: "Hay que ponerle un límite urgente a este desenfreno autoritario".

Mensaje de Axel Kicillof X

El enojo de jubilados tras la represión: "Van por nuestras jubilaciones y nuestros derechos"

Las fuerzas de seguridad reprimieron con dureza a jubilados que se movilizaron, como cada semana, frente al Congreso de la Nación y un grupo de manifestantes relató en C5N lo vivido: "La violencia que sufrimos miércoles a miércoles es inaudita".

En diálogo con Gustavo Sylvestre en Minuto Uno, algunos adultos mayores que participaron de la manifestación de este miércoles por la tarde, que contó con el apoyo de hinchas de clubes de fútbol autoconvocados, se refirieron a la dureza con que fueron tratados y echados de la zona.

"Estuvimos en la marcha como todos los miércoles reclamando por nuestros derechos, somos todos jubilados. La violencia que sufrimos miércoles a miércoles es inaudita, parece que estuviéramos en una guerra", expresó una jubilada que además recordó: "Lo único que reclamamos es que nos suban la jubilación".

"Cobramos $290 mil pesos; nosotros para gases no tenemos", señaló en referencia a los altos costos que implican los operativos desplegados cada semana por orden de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, sobre quien sostuvo: "La ministra no es humana, porque solamente una bestia manda a hacer lo que manda a hacer. Nos gasean, nos pegan, nos tiran con carros hidrantes y nosotros vamos sin escudos, sin gorros, sin palos, no rompemos nada".