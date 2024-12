Jorge Macri presentó el primer Plan Integral para Personas con Discapacidad de la Ciudad

Según datos del Gobierno porteño, el 50% de las discapacidades son adquiridas durante la vida. Además, un 42% de las personas con discapacidad nunca tramitó el Certificado Único de Discapacidad (CUD); solo el 20% vive de forma independiente y el 15,6% en condiciones de trabajar consigue empleo . El 50,3 % son mayores de 60 años.

"Tenemos que poner este tema sobre la mesa por más incómodo que sea. Yo tengo una discapacidad que descubrí de más grande y casi toda mi vida me negué a contarla. Camino mal por una discapacidad que me obliga a tener una valva que me sostiene el pie, y acá estoy: jefe de Gobierno, nada menos", remarcó.

Jorge Macri y Clara Muzzio en la presentación del Plan de Discapacidad 3-12-24 Macri y Muzzio encabezaron el acto en el Teatro Colón. Prensa GCBA

Añadió que, además de las barreras físicas y de empleo, el primer obstáculo es "que nos vinculemos y nos animemos a hablar del tema". "Lo que más duele no es la ausencia de una rampa, sino la ausencia de vínculo, y es algo que tenemos que vencer", manifestó.

"Hoy honramos el talento de las personas con discapacidad; no lo que les falta, sino todo lo que tienen para darnos. Hay un montón de medidas concretas, pero ningún incentivo es suficiente si primero no ponemos el corazón en juego", concluyó.

En qué consiste el Plan Integral para Personas con Discapacidad

La vicejefa de Gobierno, Clara Muzzio, destacó que "este es el primer plan que tiene la Ciudad de manera transversal" y explicó que las medidas se enfocan en tres ejes: accesibilidad universal; formación, bienestar y recreación; y empleo y vida independiente.

"Las personas con discapacidad forman la minoría más numerosa del planeta y también la más invisibilizada. Es tiempo de cambiar y la empatía debe guiar este cambio. No podemos vivir en la indiferencia. Este plan no es solamente un llamado a la acción, es también un llamado a ser mejores personas", señaló.

Clara Muzzio, vicejefa de Gobierno de la Ciudad 03-12-24 Clara Muzzio presentó los principales puntos del proyecto. Prensa GCBA

ACCESIBILIDAD UNIVERSAL

Crear una ventanilla única con toda la información sobre programas, servicios, normativa, beneficios y trámites del Gobierno de la Ciudad.

Facilitar la obtención del Certificado Único de Discapacidad (CUD). Optimizar la atención y el acompañamiento a las personas con discapacidad (PCD) y sus familias durante todo el proceso.

Crear un mapa colaborativo de lugares accesibles.

Lograr que todos los medios de transporte que conforman la red de la Ciudad sean accesibles. Esto incluye tanto estaciones y paradas de colectivos, trenes y subtes, y centros de trasbordo, como a los vehículos.

FORMACIÓN, BIENESTAR Y RECREACIÓN

Fortalecer el acceso equitativo a la educación en todos los niveles y modalidades, para que cada familia encuentre la vacante que más se ajusta a sus necesidades.

Construir el primer Centro público especializado en educación y rehabilitación en el sur de la Ciudad.

Trabajar de manera coordinada con museos, teatros, centros deportivos y colonias de la Ciudad para potenciar sus actividades y adaptarlas para personas con discapacidad.

Crear circuitos turísticos y atracciones diseñadas especialmente para personas con discapacidad.

EMPLEO Y VIDA INDEPENDIENTE