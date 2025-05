Jorge Capitanich en Chaco: "La gente tiene que optar entre comer o pagar la luz"

"Lo único que espero es que el pueblo chaqueño vote con memoria, para poner límites y pensando en el futuro. Las legislativas suelen ser elecciones con menor participación relativa que el promedio de ejecutivas, pero creo que va a ser una jornada cívica ejemplar para la provincia, esperemos que todo transcurra normalmente, que los votantes que querían ejercer su derecho lo puedan hacer", definió.

El ex jefe de Gabinete remarcó que "el peronismo siempre va unido y hoy vamos a obtener un buen resultado". "La situación social de la provincia es muy compleja, eso se va a ver reflejado en las urnas porque la gente tiene que optar entre comer o pagar la luz y ese es el gran problema", lanzó, y agregó que "hemos tratado siempre de ejercer la fiscalización porque hemos observado mucha manipulación desde el poder".

Consultado sobre la votación del proyecto de Ficha Limpia en el Senado, Capitanich planteó que, en caso de ser legislador, habría votado a favor, "pero para todos: jueces y fiscales que tienen que presentar una declaración patrimonial e impositiva y pagar impuestos como cualquier hijo de vecino; para los medios de comunicación; para las redes sociales".

"Como hay acá cuando ejercimos la primera magistratura: dos veces tuve que rendir el llamado juicio de residencia que nadie lo valora y es la mejor ley de rendición de cuentas que existe en Argentina y en el mundo. Yo quiero mucha ficha limpia pero para todos, donde exista equidad de trato y que no sea lo que se pretende que es imponer el voto calificado de 1862. Ficha limpia para que voten todos y no para cercenar los derechos de nadie", completó.

Jorge Capitanich: "Leandro Zdero es un irresponsable"

Hacia el mediodía, Capitanich dialogó en exclusiva con Adrián Salonia en C5N, donde remarcó que "fui el único candidato que recorrí toda la provincia y la conozco como la palma de mi mano". "Chaco es una provincia que tiene casi 100 mil kilómetros cuadrados. Tiene 70 municipios, aproximadamente tiene 25 departamentos y cerca de 780 parajes que hay que recorrerlos. Primero, eh la gente hoy tiene que votar con memoria, poner un límite y establecer un futuro", detalló.

"Primero, la memoria: esta provincia tenía superávit fiscal del 2,2% de los recursos totales, ahora es el 8%. Zdero es un irresponsable, generó un déficit fiscal terrible. Más de $200 mil millones el año pasado, $400 mil millones este año, no puede pagar salarios, tiene tres masas salariales. Milei le da $315 mil millones de anticipo financiero, $120 mil millones de pesos en el año", criticó.

"Segundo tema, en la tasa de desempleo ya va a de de 4,2% promedio a más de 11. En tercer lugar, más de 20 mil nuevos desempleados; cuarto, persecución de opositores, más de 2000 despedidos; quinto, efectivamente el problema central de la provincia es que déficit fiscal y deterioro salarial. En cuanto a los trabajadores, te doy un ejemplo, el jefe de policía 10 millones de pesos. El agente menos 800 000, el que se mata en la calle".

El ex jefe de Gabinete volvió a apuntar contra Zdero: "No publica su salario y entre viático, etcétera, gana 7 u 8 millones de pesos y un agente público $600 mil. Le toman el pelo a la gente. Entonces, la gente está indignada. La segunda cuestión que te digo es que manipulan jueces y fiscales y encarcelan a opositores".

Embed - JORGE CAPITANICH y su CRÍTICA al GOBIERNO de CHACO: "ASÍ no TENEMOS FUTURO"

"No hay libertad de expresión en esta provincia, se ha deteriorado de una manera alevosa, hay persecución a opositores. Y a su vez hay una cuestión muy concreta: antes, con nosotros, vos pagabas el boleto colectivo $75; ahora es $1300. Y van a hacer una nueva audiencia pública para aumentar más", cuestionó.

"Los jubilados tienen que optar entre comprar remedio, comprar comida o pagar la luz. La verdad que Es una irresponsabilidad. Zdero es teóricamente el alumno dilecto de Milei en el programa con La Libertad Avanza y la verdad que es un descalabro", expresó.

Capitanich remarcó que "el electorado se va a poder expresar y obviamente yo le pido a Dios que nos acompañe precisamente para esto, para que sea un voto muy contundente". "Primero, porque nosotros pudimos estar mejor y vivir mejor y administrar bien con libertad de expresión, con calidad institucional con mejor asignación de recursos", subrayó.

"En segundo lugar, claramente con defensa de los intereses nacionales y soberanos y, en tercer lugar, para construir futuro. Así no tenemos futuro. Las rutas se están deteriorando de una manera alevosa porque no hay mantenimiento y rehabilitación. Además, viviendas no se construyen. Entonces, ¿cómo vamos a dar albergue a la gente si no se construyen viviendas? Tercero, la obra pública paralizada afecta a 104 gremios, ¿no hay efecto multiplicador?", enumeró.

Capitanich Conferencia de prensa Télam

Además, apuntó que "el Congreso es un poco menos que un cabarulo, perdón, no se me ocurre otra cosa, es un lugar en donde donde no se respeta absolutamente nada, donde queda al descubierto una trama vergonzosa, una trama asquerosa de lo que significa lo peor de la política".

"Acá ganan los especuladores financieros de siempre, porque ellos controlan la tasa de interés, que es exorbitante, planchan el tipo de cambio, hacen carry trade o bicicleta financiera y te aumentan los precios. El precio de los alimentos, la gente no puede comer. La carne no se puede comprar, la leche, huevo, carne, verdura, etcétera. Segundo, los servicios públicos son exorbitantes en términos de aumento, no se puede pagar. Tercero, la garrafa de gas", repasó el exgobernador.

"Hay un problema serio, la Argentina del centralismo porteño no va más, pero también es absolutamente necesario tener una Argentina que redistribuya sus ingresos porque si no, la verdad que la polarización entre pobres y ricos nos genera una exclusión social pavorosa", concluyó.