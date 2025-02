Javier Milei redobla ataque a Axel Kicillof: pide su renuncia y amenaza con intervenir la provincia

Javier Milei y Axel Kicillof

Por otro lado, describió a situación en la provincia como "un baño de sangre" y propuso intervenirla. "Como usted claramente no puede resolverlo (si no pudo administrar un bar menos una provincia), dado que está admitiendo su fracaso, si le interesa el bienestar de los bonaerenses córrase del camino (esto es, renuncie) y déjenos intervenir la Provincia". "En un año nosotros vamos a terminar con la violencia", prometió.

En el cierre de su tuit, el mandatario comentó: "Por lo tanto, nos hacemos cargo nosotros, Gobernador. Fíjese si le interesa más el bienestar de los bonaerenses o sus intereses políticos personales".

Gobernador, en primer lugar, quiero señalarle que no se puede trabajar con alguien como Ud. que cree que los delincuentes son las víctimas mientras nosotros creemos que los delincuentes son los malos y el que las hace las paga. Su doctrina prodelincuentes con raíces en el pensamiento atroz de Zaffaroni está en las antípodas de la tolerancia cero de Becker-Giuliani a la que nosotros en Nación suscribimos.

Segundo, dado que la Provincia es un baño de sangre, y nuestra visión sobre cómo afrontar el problema es tan distinta y usted claramente no puede resolverlo (si no pudo administrar un bar menos una provincia), dado que está admitiendo su fracaso, si le interesa el bienestar de los bonaerenses córrase del camino (esto es, renuncie) y déjenos intervenir la Provincia. En un año nosotros vamos a terminar con la violencia.

Por lo tanto, nos hacemos cargo nosotros, Gobernador. Fíjese si le interesa más el bienestar de los bonaerenses o sus intereses políticos personales.

Saluda a Usted muy atentamente,

Javier Milei

El reclamo de Axel Kicillof al Gobierno nacional

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, se refirió el jueves al crimen de Kim Gómez, la niña de 7 años que fue asesinada por dos delincuentes menores de edad en La Plata. “Hay algunos que lo usan para ganar un voto”, señaló el mandatario provincial, al tiempo que le reclamó al Gobierno nacional por fondos para la seguridad.

“Lamento muchísimo la bajeza que he observado en estos días. Sé que hay campaña electoral. Me pasó hace poco tiempo que cuando fui reelegido había hechos de inseguridad. Hay algunos que usan esto para ganar un voto, lucrar con el dolor, ver si pueden sacar una ventaja y la verdad que se han traspasado todos los límites. Algunos dirigentes políticos los vimos hacer cosas que no son hacer política, son cosas miserables, inmorales y lamentables. No todo vale por un voto, hay límites”, declaró. Además, Kicillof sostuvo que el delincuente “estaba suelto y tenía que estar preso”.