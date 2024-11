Interna radical: un diputado advirtió que "la UCR que apoya todas las decisiones del Gobierno es la de De Loredo"

En tal sentido, advirtió que los integrantes del bloque radical en la Cámara baja que respaldan a De Loredo "les interesa ser gobernadores de sus provincias o ser candidatos de La Libertad Avanza" y que por este motivo "apoyan todo lo que les dice Milei".

En tanto, con respecto al jefe de Estado, consideró que hay un "debilitamiento" de la figura de Milei y ejemplificó con la feroz interna con la vicepresidenta Victoria Villarruel. En esta línea, apuntó a que "el Presidente tiene un perfil hegemónico, absolutista y autoritario".

Por otro lado, en sus redes sociales, acusó a la administración de La Libertad Avanza de buscar que no se avance en la aprobación del Presupuesto 2025: "El Gobierno no quiere presupuesto. No quiere leyes ni controles. Vienen por la Constitución, el estado de derecho y la República".