Guillermo Francos fue dado de alta luego de realizarse estudios programados

Tal como se esperaba, el político salió de su internación en pocas horas, después de realizarse estudios por "el desmayo que tuvo durante su última internación".

Trascendió que el político de 62 años "se encuentra bien", y que además se hizo chequeos de su sistema gástrico. En septiembre había sido internado por un cuadro gastrointestinal agudo.

El parte médico oficial confirmó que ingresó al establecimiento de salud para la realización de exámenes "clínicos, de laboratorio, tomografía computada, resonancia magnética nuclear y electroencefalograma normales".

El informe sobre su salud remarcó que "el ministro "se encuentra lúcido, estable, examen clínico, cardiológico y neurológico normales, en espera de completar el resto de los estudios de rutina", con la firma de los directores Dr. Christian van Gelderen y Dr. Pedro Lylyk.

Javier Milei le tomó juramento el 3 de junio de 2024 con el objetivo de darle mayor volumen político al a la gestión del líder de La Libertad Avanza. Recientemente, opinó que el Presidente tiene una "posibilidad electoral enorme en 2027" para continuar por otro período al frente de los destinos del país.

Guillermo Francos: “Me tuve que hacer unos chequeos por un incidente”

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos habló tras ser dado de alta luego de una internación que preocupó a todos en el Gobierno y expresó: “Estoy perfecto, estoy bien de salud. Me tuve que hacer unos chequeos por un incidente que tuve hace un tiempo. Mi médico me pidió que me haga unos chequeos, pero está todo bien”.

En diálogo con Radio Mitre, el funcionario destacó: “Estoy en mi casa dado de alta. Ayer no estuve en funciones solamente, pero después estuve en funciones todo el tiempo. Me fui a realizar estudios que estaban programados”.