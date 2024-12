Con una cita a Lenin, La Libertad Avanza presentó su "decálogo de acción mileísta"

Frases como "es mejor decir una verdad incómoda a una mentira confortable", "nunca hay que negociar las ideas para rascar un voto" o "tenemos que estar dispuestos a dejar la vida" componen el decálogo de principios enumerados por La Libertad Avanza.

DECÁLOGO DE ACCIÓN MILEISTA



“Sin teoría revolucionaria, tampoco puede haber movimiento revolucionario”, Vladimir Ilich Lenin. pic.twitter.com/U74PrB4iV5 — La Libertad Avanza (@LLibertadAvanza) December 4, 2024

El encendido discurso de Javier Milei en la CPAC Argentina: "Debemos terminar de una vez por todas con la basura del socialismo"

El presidente Javier Milei brindó un encendido discurso en el marco de la Conferencia Política de Acción Conservadora Argentina 2024 (CPAC Argentina 2024), un foro que reúne a los principales líderes de la derecha internacional, donde llamó a organizarse internacionalmente para "terminar de una vez por todas con la basura del socialismo".

"Debemos organizarnos internacionalmente para que los zurdos no nos entren por ningún lado. Si no damos la batalla cultural, no importa cuán buenos seamos gestionando. Debemos terminar de una vez por todas con la basura del socialismo", arengó Milei en el cierre del evento que se realizó este martes en el hotel Hilton de Puerto Madero.

Frente a un nutrido auditorio libertario, el jefe de Estado sostuvo que "en el mundo se respiran nuevos vientos de libertad", aunque advirtió que "para cambiar el mundo" no alcanza con hacer una buena gestión.

Milei en CPAC

“Los socialistas, luego de caído el muro de la vergüenza, el muro del terror, se metieron en las universidades, en los medios de comunicación, y ganaron la batalla cultural. Se organizaron y fueron muy exitosos. Lograron imponer la agenda de lo políticamente correcto. Fueron exitosos en lo cultural, en lo político. Pero como sus ideas son un espanto, adonde van generan miseria", consideró Milei.

"Hoy, de la mano de (Donald) Trump, de (Nayib) Bukele y de nosotros acá en Argentina, en el mundo se respiran nuevos vientos de libertad. Estamos ante una oportunidad histórica para cambiar el mundo, pero no alcanza como en los '90 con gestionar bien: hay que dar la batalla cultural", afirmó el líder libertario.