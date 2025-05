"Giles" y "estúpidos": Cristina Kirchner cruzó fuerte al Gobierno por la falta de "identidad cultural"

La expresidenta brindó un discurso en las afueras del predio del evento y no se guardó nada: "¿Desde cuándo los pibes se van a identificar con Milton Friedman y no con Belgrano o San Martín?". Si bien habló de "momentos de confusión en la sociedad", aseguró que "siempre la patria va a volver y no la van a poder vencer".