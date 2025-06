Javier Milei volvió a criticar a Diputados por el aumento a jubilados: "No hay de todo para todos"

El presidente Javier Milei calificó de "cínicos e ignorantes" a los diputados que votaron a favor del proyecto para aumentar los haberes y el bono a jubilados, aseguró que este tipo de medidas "llevan a la pobreza" e insistió en que "no hay de todo para todos".

"La política haciendo política", agregó Milei. "La primera ley de la economía es la escasez: no hay de todo para todos. A su vez, la primera ley de la política es: ignorar la primera ley de la economía. Por cínicos y/o ignorantes, todo lo que proponen son políticas que llevan a la pobreza", sostuvo.

Los proyectos aprobados este miércoles en Diputados, que contaron con el apoyo de gran parte de la oposición, consisten en una recomposición del 7,2% en los haberes jubilatorios, la suba del bono a $110.000 y la restitución de la moratoria previsional por dos años.

Apenas concluida la votación, el Presidente anunció que vetará las dos leyes en caso de que sean aprobadas por el Senado. "Esperemos que los senadores no apoyen esta demagogia populista pero, de cualquier forma, nuestro compromiso es vetar cualquier cosa que atente contra el déficit cero", afirmó en X.

También el portavoz presidencial, Manuel Adorni, anticipó que el Ejecutivo "vetará todos y cada uno de los proyectos de ley que impliquen quebrantar el equilibrio fiscal". "El populismo ya no es parte del camino", subrayó. En la misma línea, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, argumentó que "no existen los recursos, así que no se puede pagar".