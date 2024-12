Fabiola Yañez: "No podría tener delante a Alberto Fernández, es como ver a un abusador"

La ex primera dama aseguró que el expresidente le fue infiel de manera "sistemática y descontrolada" y "jamás pidió perdón por las palizas" que le daba. "El daño psicológico es lo más fuerte", subrayó.

La ex primera dama Fabiola Yañez aseguró que "no podría tener delante" al expresidente Alberto Fernández, quien deberá presentarse a declarar ante la Justicia el próximo jueves 19 en el marco de la causa que le inició por violencia de género, porque sería "como ver a un abusador".

Yañez afirmó que, durante los ocho años que estuvieron en pareja, Fernández mantuvo relaciones paralelas con otras mujeres de manera "sistemática y descontrolada" y "con total impunidad". "Me culpaba de perder las elecciones mientras él me era infiel en la Casa Rosada", sostuvo a OK Diario.