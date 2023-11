Ex socio de Milei remarcó que "los principales bastiones económicos del PRO van a manejar la economía del país"

El economista Diego Giacomini aseguró que "la gente votó que no haya nada de esta institucionalidad detrás". Luego, señaló que Luis Caputo "no tiene expertise para ser ministro de Economía".

"Macri quería postularse a ser presidente, le dijeron mirá mejor no te postules porque no vas a ganar, entonces se guardó. Después el PRO y Juntos por el Cambio, perdieron, salieron terceros cómodos y resulta ahora que por arte de magia, los principales bastiones económicos del PRO van a manejar la economía del país", señaló Giacomini en diálogo con Radio 10 .

"Es algo realmente sorprendente, no pasa en ningún lado", agregó el exsocio de Javier Milei. Para luego analizar que en las elecciones "la gente votó que no haya nada de esta institucionalidad detrás".

"Milei fue muy claro, dijo no me interesa tener gobernador, no me interesa tener senadores, a mi solamente me interesa que me voten a mi en las presidenciales. Supo captar muy eficientemente el hastío de la gente justamente con los andamiajes de la política institucional tradicional y entonces fue por el camino exactamente contrario y la gente lo votó". remarcó.

En referencia a como abordar la actual crisis económica, Giacomini entiende que "hay que hacer todo lo contrario a lo que se hizo en el 2001". Milei propuso "bajar el gasto público más que los impuestos y hay que cortar la emisión",

"Ahí nace por una lado el motosierra para bajar los impuestos y después nace la dolarización para recortar la emisión", agregó.