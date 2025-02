Escándalo cripto: revelaron que Hayden Davis tiene ocultos casi u$s300 milones de $LIBRA

Esto permite avanzar en el rastreo de los fondos que estarían bajo el dominio de Davis, cuya figura creció en los últimos días, desde que se hizo conocer como "asesor" de Milei hasta las dudas sobre su verdadero nombre.

"En estas dos entidades, Kelsier posee casi u$s300 millones en fondos, principalmente en forma de moneda $LIBRA en la entidad ‘Libra’. La entidad 'Libra' también contiene 100 millones de $USDC + $SOL extraídos de fondos de liquidez. La mayor participación en la entidad Kelsier Ventures es $BRYAN, una moneda de la cual Kelsier también posee el 70% del suministro combinado", especificó Arkham.

De acuerdo a esta información, Kelsier Ventures posee u$s300 millones en fondos generados con la criptomoneda $LIBRA. De esa suma, u$s100 millones estarían almacenados en otras dos monedas digitales, $SOL y $USDC, mientras que los u$s200 millones restantes continuarían en $LIBRA.

"Es muy curiosa la elección de $USDC para resguardar parte de este dinero, porque es una stablecoin manejada por una entidad central llamada Circle con base en USA. Si Circle quisiera, o si una corte se lo ordenara, podría freezar estos fondos y no permitir que Kaiser siga moviendo ese dinero hasta hacerlo desaparecer", señaló el analista cripto Fernando Molina en su cuenta en X.

En relación a la $USDC, Molina hipotetizó irónicamente 3 posibles razones por las que Kelsier eligió usarla para resguardar los fondos: "No todas las stablecoins o criptos tienen esta funcionalidad, por eso es curiosa la elección. Será que: a) Son intocables b) Hicieron tanto dinero por otros medios (bots e insiders) que no les interesa tocar esa plata que es fácilmente identificable c) Todas las anteriores".

~ 44 M de dólares en USDC

¿Qué es $LIBRA? El token que promocionó Javier Milei y sorprendió al mundo cripto

El presidente Javier Milei sorprendió este viernes al publicar un mensaje en sus redes sociales, promocionando una criptomoneda llamada $LIBRA, un token que enseguida registró una suba inédita en su cotización. Desde el mundo cripto encendieron las alarmas sobre una posible estafa de un lanzamiento que sorprendió a propios y extraños.

La moneda es un token llamado Libra (LIBRA), de la red Solana. En las páginas especializadas en cripto ya la catalogaron como una "shitcoin", un término que se refiere a las criptomonedas "inútiles" que existen en el mercado. Tras el anuncio, la cripto alcanzó un pico de u$s4,978, para luego desplomarse a u$s0,99159 en pocas horas. La memecoin se desplomó un 80% en 1 hora, cayendo por debajo de los mil millones de dólares.

Según el ecosistema cripto, el jefe de Estado lanzó una shitcoin o memecoin, una criptomoneda de bajo valor que a menudo carecen de un propósito claro o un uso significativo. A diferencia de Bitcoin y Ethereum, que tienen casos de uso bien definidos, las shitcoins suelen nacer en un intento de capitalizar el éxito de estas monedas principales.

Estas criptomonedas frecuentemente tienen ciclos de vida cortos, debido a la falta de desarrollo continuo y una comunidad sólida. Esto hace que su valor sea extremadamente volátil y poco fiable, atrayendo, con frecuencia, a inversores desprevenidos que buscan obtener ganancias rápidas.

El mandatario, de esta manera, también emuló así al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que el 18 de enero lanzó su propia criptomoneda bautizada con su nombre, y en pocas horas llevó a la capitalización total de unidades en circulación a u$s6.000 millones.