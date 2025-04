Chiqui Tapia se reunió con Lionel Messi y revolucionó las redes: "Al día con el mejor del mundo"

En aquel momento, ambos no cumplieron con la tradición de tomar mates junto a Rodrigo de Paul y subir la foto a las redes. Ante la ausencia del 10, Chiqui solo compartió la charla con el Motorcito.

El encuentro de este martes se produjo en Miami, donde este jueves la Pulga tiene un compromiso con Inter Miami por las semifinales de la Concachampions ante Vancouver Whitecaps.

Lionel Messi reveló las claves para jugar el Mundial 2026: "Está lejos, pero pasa rapidísimo"

El capitán de la Selección argentina, Lionel Messi, enumeró las claves que deben cumplirse para estar presente en la Copa del Mundo 2026, que se jugará en Estados Unidos, Canadá y México, cuando el rosarino estará a punto de cumplir 39 años.

“Está lejos, pero pasa rapidísimo. Este año va a ser importante. Será fundamental poder jugar con continuidad y sentirme bien. El año pasado arranqué la pretemporada y tuve algunas lesiones. Este año hice una buena pretemporada, arranqué bien y me siento bien", explicó el 10 sobre las pautas que tendrá en cuenta para jugar por sexta vez un mundial.

Durante una entrevista en el canal de YouTube de Simplemente Fútbol, la Pulga aclaró que "es una temporada larga porque no termina hasta diciembre y está el Mundial de Clubes. Pienso y veo, pero no me quiero poner metas. Voy día a día y veo cómo me siento físicamente y ser sincero conmigo mismo”.

Messi resaltó el trabajo de Lionel Scaloni para ganar el Mundial de Qatar, ser bicampeón de la Copa América y quedarse con la Finalíssima frente a Italia. "Se terminaba una generación, una etapa. Aparecieron jugadores que no eran tan reconocidos, de tanto nombre. El técnico fue muy inteligente. No sólo a la hora de preparar los partidos y afrontar las competencias, sino en el armado del grupo y la manera de manejarlo. Hizo algo extraordinario en ese sentido. Nos volvimos un grupo muy fuerte, muy unido".