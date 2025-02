Revelaron una conexión entre $LIBRA y $MELANIA, la criptomoneda lanzada por la esposa de Donald Trump

Fue entonces cuando Milei borró su publicación diciendo que obviamente no tenía ninguna conexión con el proyecto y que no estaba al tanto de sus detalles. "Es comprensible que el precio se desplomara después de esto, pero entre la gente del rubro se descubrió que el equipo responsable del lanzamiento del token puede haberse ido con más de u$s100 millones retirados del fondo de liquidez, lo que significa que pueden haberse enriquecido mientras que todos los demás se pusieron en problemas", refirió el periodista.

Tech Forum Javier Milei Mauricio Novelli Julian Peh Mauricio Novelli Manuel Terrones Godoy Charles Hoskinson octubre 2024

Según explicó, todo comenzó en Tech Forum Argentina, donde el singapurense Julian Peh, de la empresa Kip Protocol, se reunió con Javier Milei. Allí, los titulares del evento, Mauricio Novelli y Manuel Terrones Godoy, junto a Hayden Davis y Peh, "gestaron un plan para lanzar un proyecto juntos: se llamaría $LIBRA y apoyaría la economía argentina. Y el presidente Milei aceptó tuitear al respecto".

"La división del trabajo fue básicamente que Mauricio y Manuel parecían ser la conexión, Hayden se encargaría del lanzamiento del token y Julian crearía una empresa para distribuir los fondos a las empresas argentinas. Por supuesto, nunca llegaron tan lejos porque 24 horas después del lanzamiento de esta moneda y el presidente de Argentina fue llamado estafador".

Luego, Davis se contactó con él para concederle una entrevista, que fue su primera expresión pública después del escándalo, en la que planteó que "esto debía ser un experimento" y que esperaba "instrucciones" para devolver el dinero.

El vínculo entre $LIBRA y $MELANIA, la memecoin de la esposa de Donald Trump

"Yo mismo y la empresa de investigación Bubble Maps hemos estado haciendo un gran trabajo de seguimiento de $MELANIA durante un tiempo. Sí, la esposa del presidente de Estados Unidos. Ella tenía una moneda y nos preocupaba que fuera la misma billetera que parecía haber lanzado también $LIBRA", señaló Findeisen.

"Peor aún, ambos habían sido snipeados por la misma persona que creó los tokens o la misma red de billeteras", sentenció. En el mundo cripto se llama snipear a "cuando comprás una moneda antes que nadie y a precios más baratos; generalmente, sabés algo de antemano". "Y estas billeteras conectadas no solo compraron monedas $MELANIA y $LIBRA de manera anticipada, sino que también vendieron esas monedas de manera anticipada obteniendo millones en ganancias", reveló.

"Luego me entrevisté con otra persona con información privilegiada sobre estas monedas que dice que Hayden compra y vende tokens personalmente. ¿Cómo lo sabe? Bueno, él afirma haberlo visto antes. Estaba en la habitación con Hayden cuando sucedió en otro proyecto llamado Enron Token", contó.

Entonces, aparece en el video un joven que se presenta como "el fundador de DeFi Tuna", una plataforma cripto, quien narró los detalles de una red de "francotiradores", que se dedican a comprar rápidamente una moneda apenas sale. "Y todos ellos estaban como 'oh alguien llegó justo antes que nosotros'", en referencia a que alguien se había anticipado y realizado compras grandes para asegurarse un stock antes de que subiera el precio de la moneda.

Melania Trump.png Melania, la esposa de Donald Trump, fue inspiración de una memecoin lanzada recientemente.

"En este momento, parecemos estar en una carrera en Estados Unidos para desregular las criptomonedas, lo que significa que es poco probable que un comportamiento como este sea castigado alguna vez. Por ahora, solo quiero mostrarle a la gente que estas memecoin son vehículos financieros profundamente manipulados para estafar a la gente común y transferir riqueza a los de arriba, a los de adentro, y gente como Hayden está en todas partes en esta industria. También debo mencionar, ya que estoy en el tema, que no se trata siempre solo de las personas mismas, sino también de las plataformas que a veces son parte de esto", subrayó Findeisen.

"Las plataformas que lanzan monedas meme obviamente se benefician del volumen comercial en lugar del precio, lo que significa que incluso si perdés, ganan toneladas de dinero. Y mucha gente sospecha que algunos de ellos pueden tener algún papel en algunos de estos lanzamientos internos. Hoy, sin embargo, tenemos un poco de evidencia. En mis investigaciones, una plataforma apareciendo una y otra vez: Meteora, que lanzo $TRUMP, $MELANIA, $LIBRA y muchas otras", expresó.

"Esto también me enferma, no porque la plataforma haya permitido que se cite un máximo de millones de dólares extraídos del comercio minorista, sino porque la mayoría de las personas que compran estas monedas no tienen idea de lo corruptos que son estos lanzamientos. Con la manipulación de la creación de mercados y las ventas de personas con información privilegiada, la situación está totalmente en tu contra como persona normal", consideró el periodista.

Hayden Mark Davis Hayden Davis admitió que el negocio de las memecoins es para gente "con información privilegiada".

El video introduce entonces una cita de la entrevista con Davis: "Es un juego de gente con información privilegiada. Este es un casino no regulado. Por ejemplo, si eres un comerciante minorista que piensa que va a ganar millones con monedas baratas, será mejor que estudies bien tu comportamiento". "Es un juego de gente con información privilegiada y, como dice el dicho, es un club grande y vos no estás en él", resumió Findeisen.

"Hablando de eso, por cierto, hasta ahora hubo una persona a quien se le reembolsaron sus pérdidas en toda esta debacle: David Portnoy. Dave iba a hacer un trato interno con el token $LIBRA para obtener tokens gratis y tuitear sobre la moneda. Sin embargo, ese trato se canceló porque Hayden básicamente le dijo que no le dijera a nadie sobre las monedas gratis y Dave no estuvo de acuerdo con eso", contó.

"Pero Dave puso u$s5 millones de su dinero en la moneda, con la esperanza de ganar dinero como todos los demás, aunque cuando la moneda colapsó, perdió casi todo. Sin embargo, detrás de escena, Dave fue rescatado. Hayden Davis le devolvió su dinero, lo que Dave admitió públicamente", añadió.

"Entonces, supongo que ya sabés: los grandes traders que son celebridades recuperan su dinero. Pero en lugar de devolverle a toda la gente, el plan actual es volver a invertir el dinero en el gráfico, lo que beneficiará desproporcionadamente a los insiders que conocen el momento oportuno", remarcó.

"¿Y qué pasa con Javier Milei? No podemos olvidarnos de él. El presidente de Argentina enfrenta actualmente cargos de fraude por parte del partido de oposición y amenazas de impeachment", destacó.

El periodista citó la expresión de Milei de que "no promocionó sino que difundió". "Prácticamente la negación estándar. 'Yo no lo hice y si lo hice se lo merecían. Y si no lo merecían, pues no eran argentinos'. Una cosa que quiero dejar clara es que todas las personas con las que he hablado hasta ahora afirman que el propio Milei no ganó dinero con este proyecto", subrayó, aunque puso el foco en el entorno presidencial.

"Eran estas otras personas que tenían acceso las que le vendían el acceso. Si usted lo cree o no es otro asunto totalmente distinto. Pero lo que está clarísimo es que fue un fracaso masivo para Argentina en su conjunto. Es una situación vergonzosa que Milei se le permita a un joven de 26 años cobrar u$s100 millones a su nombre pretendiendo ser para pequeñas empresas", expuso.

"O lo hizo su equipo, o un equipo se lo dijo. Hasta el momento no está claro, pero el ataque en sí no tiene rival, como lo comprobaron el propio Hayden Davis y una persona con información privilegiada que estaba en la sala. Como consecuencia de ello, es posible que se produzcan juicios políticos, que personas renuncien a sus empresas y que se paguen millones de dólares en daños. Y esa es la historia del desastre de la memecoin argentina", concluyó Findeisen.

¿Qué es $LIBRA? El token que promocionó Javier Milei y sorprendió al mundo cripto

El presidente Javier Milei sorprendió este viernes al publicar un mensaje en sus redes sociales, promocionando una criptomoneda llamada $LIBRA, un token que enseguida registró una suba inédita en su cotización. Desde el mundo cripto encendieron las alarmas sobre una posible estafa de un lanzamiento que sorprendió a propios y extraños.

La moneda es un token llamado Libra (LIBRA), de la red Solana. En las páginas especializadas en cripto ya la catalogaron como una "shitcoin", un término que se refiere a las criptomonedas "inútiles" que existen en el mercado. Tras el anuncio, la cripto alcanzó un pico de u$s4,978, para luego desplomarse a u$s0,99159 en pocas horas. La memecoin se desplomó un 80% en 1 hora, cayendo por debajo de los mil millones de dólares.

Según el ecosistema cripto, el jefe de Estado lanzó una shitcoin o memecoin, una criptomoneda de bajo valor que a menudo carecen de un propósito claro o un uso significativo. A diferencia de Bitcoin y Ethereum, que tienen casos de uso bien definidos, las shitcoins suelen nacer en un intento de capitalizar el éxito de estas monedas principales.

Estas criptomonedas frecuentemente tienen ciclos de vida cortos, debido a la falta de desarrollo continuo y una comunidad sólida. Esto hace que su valor sea extremadamente volátil y poco fiable, atrayendo, con frecuencia, a inversores desprevenidos que buscan obtener ganancias rápidas.

El mandatario, de esta manera, también emuló así al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que el 18 de enero lanzó su propia criptomoneda bautizada con su nombre, y en pocas horas llevó a la capitalización total de unidades en circulación a u$s6.000 millones.