Nico Occhiato estalló luego de un comentario de Migue Granados y se reavivó la batalla del streaming

La figura de Olga cuestionó las visualizaciones de la competencia y el dueño de Luzu TV no pudo ocultar su enojo. "No nos interesa ganarle a nadie", disparó.

En ese momento, el rosarino estaba por salir al aire, no pudo contenerse y disparó una chicana contra su principal competidor. "Chicos disimulen... ¿en un minuto?", escribió en la ex Twitter haciendo referencia al crecimiento de Luzu TV.

Mediciones del streaming

Es que la inusual subida de views ocurre en medio de acusaciones cruzadas sobre la compra de bots para inflar los números, tanto de conexiones al vivo, como likes, comentarios y nuevos seguidores.

Ante el comentario de Granados, su rival no se quedó callado y le respondió directamente a la cuenta que compartió las cifras con un extenso mensaje en X. "Este número no es real, a esta hora solemos tener siempre 15k menos de audiencia", escribió reconociendo los números reales.

Luego, continuó: "Nos mandaron bots y esta cuenta sube esto a los 2 minutos, muy raro todo".

"Nosotros no estamos compitiendo con nadie, no nos interesa ganarle a nadie ni andamos alardeando números. Solo tratamos de hacer el mejor contenido posible para nuestra comunidad", contestó en una clara respuesta a su competidor.

"Me da mucha impotencia que pase esto y trato de no meterme, ni contestar, ni nada, pero acá me está ganando la emoción y quiero dejarlo asentado para que no hablen boludeces", concluyó con una molestia evidente.