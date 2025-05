C5N en exclusiva con Joaquín Acebo, actor de El Eternauta: "Trabajar con Darín es un sueño cumplido"

A sus 23 años, Joaquín Acebo dialogó con el periodista Néstor Dib y equipo, sobre las repercusiones que generó la serie tanto a nivel profesional como personal. "Es muy loco, estoy como un poco disociado desde que salió la serie", confesó.

Ante eso, añadió que cuando camina por la calle "la gente me reconoce, me para me piden fotos. No me lo esperaba para mí". Joaquín interpreta al joven Micky Rovers, un chico que es parte de los boy scouts y que aparece en el momento preciso para ayudar a Juan Salvo (Ricardo Darín) y Alfredo Favalli (César Troncoso).

Al llegar la hora de grabar, Joaquín contó que su personaje llevaba un vestuario muy pesado, lo que le dificultó realizar los primeros movimientos, ante la mirada del experimentado Darín. "Empecé a tener algunos errores, hice como siete tomas mal. Mi primera impresión con Ricardo Darín", contó nervioso.

El ofrecimiento para participar de la serie le llegó a Joaquín de la mano de la directora de casting, que conoció previamente en la película El viento que arrasa, en la que fue protagonista. "Fue una ilusión increíble", sentenció el actor.

Netflix: todo lo que se sabe de El Eternauta 2

La segunda temporada ya es un hecho. Así lo confirmó Francisco Ramos, jefe de contenidos de Netflix para América Latina, quien dejó entrever que esta nueva entrega no será simplemente una continuación, sino una expansión significativa del universo presentado. Según Ramos, el nuevo ciclo explorará más a fondo los conceptos de ciencia ficción, apenas esbozados en los episodios anteriores.

Por su parte, Matías Mosteirin, productor de la serie desde K&S Productions, comentó que el objetivo es cerrar la historia con esta temporada. Se estima que serán ocho episodios nuevos, suficientes —según él— para completar de manera satisfactoria el arco narrativo iniciado en la primera entrega.

Cómo se filmó El Eternauta Netflix

Además, se confirmó que Bruno Stagnaro seguirá al frente de la dirección, garantizando así la continuidad artística y creativa del proyecto. La fidelidad al espíritu de la obra original, combinada con una mirada contemporánea, seguirá siendo el sello de la serie.

El recorrido de la historia también tendrá una progresión espacial interesante: en la primera temporada, se pasó de un entorno íntimo dentro de una casa, a un edificio, un barrio y finalmente toda la ciudad. Esta construcción gradual del caos fue parte clave de la experiencia narrativa. Para la segunda temporada, se espera que esa lógica escale aún más, llevando la historia a terrenos más complejos y, posiblemente, a una dimensión aún más global o distópica.