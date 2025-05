Salta: el frente de Gustavo Sáenz se impuso en las urnas y LLA se quedó con el triunfo en la capital

"Yo no sé cómo se leen las elecciones provinciales pero sí de 12 senadores que se elegían ganamos 11 y de 30 diputados ganamos 20, creo que ganamos", expresó Sáenz en tono irónico.

En la Capital salteña, con el 99.77% de las mesas escrutadas, La Libertad Avanza se impuso con el 35.04% de los votos mientras que en segundo lugar se ubicaba la Alianza por la Unidad de los Salteños con el 30.57%.

En Orán, con el 100% de los votos escrutados, el Frente Unidos por Salta quedó en primer lugar con el 24.63% de los votos y en segundo lugar se ubicó el Frente Salteño con el 20,51% y en tercer lugar La Libertad Avanza con el 20,37% de los votos.

En San Martín, con el 97.37% de los votos escrutados, el Frente Vamos Salta obtuvo el primer lugar con el 26.47% de los votos, el Frente Unidos por Salta se ubicó en el segundo lugar con 21.63%, mientras que el La Libertad se ubicó en el tercer lugar con el 18.81% de los votos.

Gustavo Sáenz: "Obtuvimos 11 de 12 senadores y 20 de 30 diputados, ganamos"

El gobernador de Salta, Gustavo Saénz, celebró este domingo el resultado de las elecciones legislativas donde su fuerza se impuso obteniendo 11 de las 12 bancas en la Cámara de Senadores que se ponían en juego y 21 de las 30 bancas en diputados.

Saénz comenzó su discurso agradeciendo a la ciudadanía que votó en la elección, el 58,75% del padrón, y a las autoridades y fuerzas comprometidas en los comicios. Luego destacó la victoria obtenida en las urnas. "Yo no sé cómo se leen las elecciones provinciales pero sí de 12 senadores que se elegían ganamos 11 y de 30 diputados ganamos 20, creo que ganamos", expresó en tono irónico.

Con respecto a las elecciones en la Capital provincial, donde se impuso La Libertad Avanza con el 35,04% de los votos, agradeció a su candidato a senador Bernardo Biella por los esfuerzos realizados pero reconoció que le hubiera gustado ganar las 12 bancas de senadores que se pusieron en juego en esta elección. "Estuvimos ahí, pero no todo se puede ganar", reconoció.

"Agradezco a los que nos han acompañado y nos siguen acompañando. Obtuvimos el 42% en Capital y el 58% en toda la la provincia. Si yo defiendo al federalismo a nivel nacional con mucha mayor razón lo hago aquí en mi provincia. Claramente en los grandes centros urbanos las elecciones son más complicadas pero hicimos una gran elección", agregó.

Además apuntó contra la denuncias de fraude que hicieron desde La Libertad Avanza. "Denunciaron fraude pero una vez más el voto electrónico demostró que se gana y se pierde. A mi me tocó, yo gané y perdí con el voto electrónico pero nunca lloré. Me caí, me levanté, peleé y seguí trabajando por el pueblo", manifestó.

En su discurso también criticó al Partido Justicialista nacional por intervenir el PJ provincial. "Vinieron y nos intervinieron un mes antes de la elección. Le mandamos un saludo grande. Que Dios los bendiga y se den cuenta que a los salteños no nos dicen desde Buenos Aires qué tenemos que hacer. Eso lo aprendimos de Güemes, de su coraje y valentía".

"Hoy día la mitad de la provincia se ha vestido con los colores que nos cobijan y nos protegen por siempre que son los colores del poncho salteño que llevamos bien adentro en el corazón", cerró el gobernador convocando al pueblo salteño a seguir trabajando por la provincia.

Elecciones en Salta: los resultados

RESULTADOS SALTA

La Libertad Avanza denunció irregularidades en Salta

El partido de La Libertad Avanza (LLA) denunció este domingo "irregularidades" y "clientelismo" durante las elecciones legislativas que se llevan a cabo en la provincia de Salta.

"Denunciamos públicamente una serie de irregularidades gravísimas que están ocurriendo en pleno desarrollo del proceso electoral en nuestra provincia de Salta", fue el inicio del comunicado de LLA.

Además ondicaron que la elección se convirtió en un "escenario atravesado por la improvisación y el manejo irresponsable" con la intención de "desalentar la participación ciudadana".

"Estos hechos no son aislados ni casuales. Responden a un patrón sistemático que apunta a entorpecer el ejercico pleno del derecho al voto y dinamitar los principios fuindamentales de cualquier república democrática".