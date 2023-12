El PRO expresó su malestar por la designación de Martín Menem en la Cámara de Diputados

"Nosotros vamos a acompañar las cosas que creamos que están bien. Vamos a ser una 'alternativa', si vemos cosas que pueden mejorar las vamos a proponer, pero no va a haber un co-gobierno", aclaró Angelini, para quien Milei "recorrió un camino muy interesante y llegó a la Presidencia de la nación, por eso hay que reconocer ese cargo".

Javier Milei - Hotel Libertador Télam

Por otro lado, se refirió a las tensiones internas en el PRO luego de la confirmación esta semana de que la titular del partido Patricia Bullrich será la próxima ministra de Seguridad del Gobierno de Milei.

"Puede que haya tensiones dentro de PRO. Es momento de discutir y no hay que temerle a las discusiones", sostuvo Angelini y añadió: "En el PRO el problema nunca llega a agrandarse sino que hay tensiones y nada más".

"Macri se puso muy contento cuando Patricia aceptó el cargo de ministra, él sabe que es la persona más preparada para asumir esa responsabilidad", consideró y remarcó que Bullrich -quien ya ocupó ese cargo durante la gestión de Cambiemos- "tiene mucha experiencia en el cargo".

En cuanto a la relación entre Macri y Milei, dijo: "Macri respeta mucho a Milei y el Presidente (electo) es el que decide. La relación existió siempre entre Javier Milei y Macri; existió, existe y existirá".

La primera foto que se conoció de Milei con Macri y Bullrich tras el triunfo del domingo Redes Sociales

Además negó que la convocatoria a elecciones dentro del PRO tenga que ver con disputas dentro del espacio, y se preocupó en aclarar que está vinculado a la renovación de autoridades por el vencimiento de los mandatos.

"Todo lo que tiene que ver con el llamado a elecciones y renovación de autoridades en el PRO es porque se vencen los mandatos. Es una cuestión exclusivamente formal más allá de las especulaciones", explicó.

Sobre quién sucedería a Bullrich en la titularidad del PRO, dijo: "Patricia dijo que no iba a ser, y como gustar me gustaría que sea Mauricio el próximo presidente del PRO, pero es una decisión personal, no sé qué es lo que va a hacer".

Quién es Francisco Paoltroni, el ruralista que Javier Milei propondrá como presidente provisional del Senado

En un jornada de definiciones para el armado de gobierno de La Libertad Avanza, el designado ministro de Interior, Guillermo Francos confirmó que el presidente electo, Javier Milei, propondrá a Francisco Paoltroni como presidente provisional del Senado. Y finalmente Martín Menem, resultó el elegido para para presidir la Cámara de Diputados

Paoltroni es empresario agropecuario y senador electo por la provincia de Formosa que tomó relevancia política cuando decidió armar el partido Libertad, Trabajo y Progreso y enfrentar en los comicios provinciales a Gildo Insfrán. Junto a su compañera de fórmula, Noemi Argañaraz, sacó el 9.49% de los sufragios y quedó en tercera posición. Muy lejos del candidato oficialista que obtuvo el 69,92%.

Nació el 19 febrero de 1981 en General Alvear, Provincia de Buenos Aires, es hijo de pequeños productores y el quinto de seis hermanos. Trabajó en la consignataria de hacienda Madelan SA en Buenos Aires, lo cual lo llevó a vivir en diferentes localidades del norte argentino donde en el 2008 terminó por instalarse de manera definitiva en Formosa capital .

Francisco Paoltroni

Paoltroni decidió armar el partido Libertad, Trabajo y Progreso y enfrentar en los comicios provinciales de Formosa a Gildo Insfrán

Segun lo expresado en su perfil profesional de Linkedin, Paoltroni fue nombrado representante para el desarrollo de remates ganaderos para toda la provincia y creó cuatro empresas en el sector agropecuario: Los Angelitos SRL, dedicada a la recría y engorde de hacienda en campos alquilados y propios, Ganaderos de Formosa SRL, comisionista y transporte de hacienda, CSI SRL, dedicada a la recría, engorde y agricultura en campo propio, y El Divisadero SRL dedicada también a la recría, engorde y agricultura en campo propio.

"En el año 2018 fundé la empresa Ganaderos de Formosa SRL y en solo cuatro años nos transformamos en la primera consignataria de hacienda de la provincia. También, junto a dos socios fundamos Agroindustria de Formosa SRL, dedicada al procesamiento y fabricación de pellets y aceite en la localidad de Ibarreta. Paralelamente retomé mis estudios como Martillero Público, Tasador y Corredor de Comercio en la Universidad Nacional del Litoral", detalla.

Tras postularse a la gobernación de Formosa, en las elecciones 2023, fue candidato a senador nacional por la Libertad Avanza en las elecciones nacionales. Allí LLA se convirtió en la segunda fuerza mas votada con el 30,2% y obtuvo una banca en el Senado de la Nación.