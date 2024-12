Javier Milei volvió a cargar contra Victoria Villarruel: "Dice que no puede hacer nada"

"La mierda de los senadores levantan la manito y se aumentan la dieta. ¡Y se inventan el aguinaldo! ¿Cómo no voy a estar caliente? ¡Dos veces se subieron la dieta!" , manifestó el mandatario acerca de la creación de la "dieta trece", que tiene características similares con el Sueldo Anual Complementario (SAC), el cual reciben los trabajadores en relación de dependencia en dos partes: uno en junio y otro en diciembre.

En tal sentido, el jefe de Estado apuntó contra la presidenta del Senado y brindó un nuevo capítulo de su tirantez. "Dice que no puede hacer nada. No sé, Martín hace. Le recortó un montón de privilegios. Pero yo no estoy en esa silla, estoy en otra, la silla eléctrica", detalló el mandatario durante una entrevista en Neura Media.

Si hablás de los principios, cuando era legislador devolvía la plata con un sorteo Si hablás de los principios, cuando era legislador devolvía la plata con un sorteo

Por otra parte, Milei volvió a destacar que el plan motosierra que lleva adelante brindó sus frutos al conseguir bajar la inflación de los precios mayoristas. Además, aseguró que la economía se encuentra en un proceso de "deflación".

"Yo dije que para parar con la inflación necesitaba cortar la emisión monetaria. ¿Entonces qué hice? Corté la emisión monetaria. De tener 54% mensual mayorista pasamos, según el último dato, a 1,4%. Si le resto la inducida, estoy en deflación mayorista", explicó.

En diálogo con el periodista Alejandro Fantino, Milei indicó nuevamente que partió de "un 54% que implicaba 17 mil anual" y que tras el desarrollo del plan económico "la bajamos a 1,4%, que es algo así como 18% anual". Ante estas cifras, el líder de La Libertad Avanza expuso que "si le resto la inflación inducida estoy en 1% negativo, por lo cual viene viajando a 13% deflación anual".

Hicimos un ajuste de 15 puntos del PBI Hicimos un ajuste de 15 puntos del PBI

Más adelante, mientras defendió la teoría económica del austríaco Friedrich Hayek y cuestionó las del británico John Maynard Keynes. Por esa razón, insistió con su fórmula: "Siempre dije que la inflación es siempre y en todo lugar un fenómeno monetario creado por exceso de oferta, ya sea porque sube la oferta o baja la demanda, que lleva a la pérdida de poder adquisitivo del dinero y los precios suben".

Milei, sobre las compras de los usuarios: "Invertiste en algo que no tenías que invertir"

"El kirchnerismo controlaba la energía y hacía política populista con eso. Pagaba el déficit fiscal con emisión monetaria. Entonces, la energía era barata", fue la crítica del Presidente a la estructura de precios de la electricidad y el gas durante los mandatos de Cristina Kirchner.

En tal sentido, apuntó contra los consumos de la sociedad: "¿Cuándo ibas a comprar un aire acondicionado comprabas uno de 1.500 frigorías? ¡Dale cagón, comprá uno de 4.500! Entonces, cuando se generó déficit se vino el quilombo de precios. Y ahí mirás el aire acondicionado y temblás de miedo. ¡Obvio! ¿La culpa es tuya? No, la culpa es del hijo de puta que reguló los precios. ¡Invertiste en algo que no tenias que invertir!".