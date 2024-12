Victoria Villarruel volvió a despegarse del aumento a los senadores: "Ignorantes"

A través de la red social X, la titular de la Cámara alta respondió un mensaje y dejó sentada su posición. " ¿Ya cobraste el aguinaldo del Senado? ¿O todavía no? Dedícate a bajarle los monstruosos sueldos a los culos deshilachados del senado", escribió un usuario sobre un saludo navideño de Villarruel.

"Para terminar con los comentarios ignorantes, no cobro aguinaldo y mi sueldo está congelado desde el año pasado. No soy senadora por lo que no decido sobre sus elecciones en el recinto el cual es diferente en sus reglas a la Cámara de Diputados. Dicho esto Feliz Navidad y que el 2025 te encuentre con más sabiduría que este que se va", explicó la vicepresidenta.

De esta manera, salió al cruce de Javier Milei que, en este lunes durante una entrevista, cuestionó el incremento: "Dice que no puede hacer nada. No sé, Martín hace. Le recortó un montón de privilegios. Pero yo no estoy en esa silla, estoy en otra, la silla eléctrica", indicó, comparando a su compañera de fórmula con el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem.

La exposición de esta nueva diferencia sumó otro capítulo a la interna que mantienen el Presidente y su vice desde que inició el Gobierno hace un año atrás. Incluso, hace algunos días el jefe de Estado cuestionó su desempeño en el caso Kueider, aunque sin mencionarla.

Mensaje de Villarruel en X

La ironía de Javier Milei a Victoria Villarruel: "Cada vez que me voy siempre alguno me hace alguna"

El presidente Javier Milei sumó este viernes un nuevo capítulo en la interna con la vicepresidenta Victoria Villarruel al afirmar en tono irónico que "cada vez que me voy siempre alguno me hace alguna". Sus dichos tuvieron lugar al inaugurar la nueva sede de la Bolsa de Comercio en Córdoba donde, de manera indirecta y sin nombrarla, hizo alusión a la titular del Senado. Cuestionó a los "imbéciles" que dicen "me gusta irme de viaje", pero aclaro: "Dados estos resultados, no se entusiasmen".

"Como dicen algunos imbéciles, me gusta irme de viaje a pasear. Del último viaje me traje casi 3 mil palos verdes de inversiones, que es la inversiones de Río Tinto y Stellantis", aseguró Milei en un primer momento en referencia a los críticos por sus giras en el exterior.

"Dados estos resultados, no se entusiasmen con que viaje mucho porque cada vez que me voy siempre alguno me hace alguna....sin comentarios", concluyó el Presidente sobre el tema.