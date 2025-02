El Gobierno celebró la media sanción de la suspensión de las PASO: "Un gran paso"

En una publicación en su cuenta de la red social X, Francos destacó la aprobación de la Cámara baja a la iniciativa que suspende las PASO: "Gran paso en Diputados. Esperamos sancionar el proyecto de suspensión de las PASO también en el Senado para evitar un gasto innecesario para el Estado, que no prestigia a la política frente al pueblo argentino, que se ve obligado a cargar con una responsabilidad que les compete a los partidos políticos".

En tanto, antes de que se desarrollara la sesión, el jefe de Gabinete había definido el martes a las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias como un "despropósito". Además, agregó que "varios gobernadores plantearon la suspensión de las PASO. Esos gobernadores, que son justicialistas, tienen posiciones diferentes a la del liderazgo que ejerce Cristina Kirchner, están cansados de un liderazgo de tantos años y quieren renovar el justicialismo".

"Leí una encuesta la última semana que marca que el 85% de los argentinos está de acuerdo con eliminar o suspender las PASO, es un número contundente, de modo que tenemos consenso popular y tenemos un ahorro de u$s200 millones", añadió en esta línea, en diálogo con Radio Rivadavia.

Guillermo Francos tuit La publicación de Guillermo Francos. X

La media sanción en la Cámara de Diputados para suspender las PASO

En su primera sesión del período extraordinario, Diputados le dio media sanción al proyecto que suspende las elecciones PASO para el próximo período electoral por 162 votos a favor, 55 en contra y 28 abstenciones. La Libertad Avanza, el PRO, la Coalición Cívica, Innovación, buena parte de la UCR, un sector de Encuentro Federal y una veintena de diputados de Unión por la Patria acompañaron la iniciativa enviada por el Poder Ejecutivo.

Tras conseguir el quórum, 20 minutos después de iniciada la sesión y sin demasiados obstáculos, los votos estaban prácticamente asegurados. El verdadero desafío para el oficialismo se planteó este martes en el plenario de comisiones en el que necesitaba cosechar las firmas para el tratamiento este jueves. Ante la escasez de signaturas, la jugada de los gobernadores de Catamarca (Raúl Jalil), Santiago de Estero (Gerardo Zamora) y Córdoba (Martín Llaryora), destrabó el dictamen y liberó a oficialismo de la encerrona.

La discusión sobre la eliminación devenida en suspensión de las elecciones Primarias, presenta una diversidad de posturas hacia adentro de casi todos los bloques. Según cada jurisdicción beneficia o perjudica a los distintos partidos. Por ello, el desafío fue transversal para cada una de las representaciones políticas en el Congreso. A excepción del PRO y La Libertad Avanza, el resto de los bloques con una considerable representación numérica, votaron divididos.

El recurso de la abstención funcionó como moderador. Del total de las abstenciones, sólo cuatro pertenecieron a diputados radicales, el resto fueron todas de diputados peronistas de Unión por la Patria de las provincias de La Rioja, San Luis, San Juan, Formosa, Chaco, La Pampa y Corrientes. Buena parte de estas jurisdicciones pertenecen al Norte Grande y es, precisamente, en esta región donde se centraliza la ineficacia de las primarias.

Este lunes, en la previa de la reunión de bloque de UxP, el diputado chaqueño Juan Manuel Pedrini -quien, en su momento, había presentado un proyecto para suspender las PASO- adelantó la incomodidad en la región. Sin embargo, explicó que, a pesar de ser perjudiciales para su provincia y la región, la intención era contener al bloque y actuar en consecuencia a ello. Dada la fuga de catamarqueños y santiagueños del martes que sorprendió a más de uno, se otorgó libertad de acción. A partir de ello y que el oficialismo ya tenía garantizados los votos, los legisladores de estas provincias se inclinaron por la abstención.

También se abstuvieron los porteños Leandro Santoro y Gisela Marziotta. De la provincia de Buenos Aires, sólo lo hizo Victoria Tolosa Paz. Mientras que de Santa Fe, sorprendió la definición del presidente del bloque Germán Martínez, que también tomó este camino. El santafecino había adelantado la situación del bloque: “Nosotros no somos una silla, me hago cargo de los momentos en los que las posiciones no nos permiten tener posición unificada y eso va a suceder hoy”