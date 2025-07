El duro relato de Luis Juez durante la sesión por Discapacidad: "Nuestros hijos no son un número"

"Quiero acompañar esta ley, y le pido a los senadores que acompañemos esta ley. No importa cuánto afecta, no importa qué dicen los economistas. Nuestros hijos no son un número, no son una contabilidad. Y se merecen el mismo respeto y el mismo derecho que tenemos nosotros, los que no tenemos una discapacidad", expresó el senador del PRO, entre lágrimas y con la voz quebrada.