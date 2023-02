Educación secundaria: la Provincia desmintió las versiones sobre pasar de año con 16 materias

"Buena parte de la oposición no entendió lo que estamos proponiendo y duele el giro de esta discusión que termina metido en la campaña electoral", apuntó Sileoni. Y lamentó que "una discusión iniciada en los canales institucionales haya terminado en los canales de televisión".

"No proponemos el facilismo, nadie debe aprobar lo que no sabe. No queremos que todos los chicos pasen de año, no es cierto que propongamos eso, y mucho menos que se traten de medidas que busquen personas ignorantes", añadió el funcionario bonaerense.

"Es falso aquello del siga, siga y que con el populismo cualquiera aprueba. No va a ser así y no lo pensamos así. Estas no son medidas que busquen ignorantes y chicos que sepan cada vez menos", agregó.

De este modo, quedó descartada la versión que circuló este jueves de que en el ciclo lectivo que comienza el 1° de marzo se vaya a aplicar un nuevo esquema de promoción escolar, que disponía que los alumnos secundarios bonaerenses pudieran pasar de año a pesar de tener tres o más materias previas.

De todos modos, Sileoni reconoció que "a la secundaria hay que darle un vuelco, hay que cambiarla" dado que "de 100 chicos que cursan, terminan 60 en tiempo y forma, otros 20 tardan un tiempo más en recibirse y hay 20 que abandonan".