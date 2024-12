Eduardo Belliboni explicó cómo fue la pelea con Fran Fijap: "Un chiquito como este no me va a empujar"

"Cuando terminó la nota yo le extendí la mano y me dice: 'No, no te voy a dar la mano porque vos sos un viejo pelotudo'. Entonces me paré y le dije: '¿qué me dijiste?'. Se paró y me empujó. El agredido fui yo, verbal y físicamente. El tema es que María Julia Oliván no me está mandando el video completo, están pasando imágenes que le dio la producción y a mí no me los dan", relató Belliboni, en diálogo con radio AM750.