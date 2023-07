D'Onofrio apuntó contra los empresarios y denunció que no pagaron el aumento a los choferes de colectivos para que paren

El ministro de Transporte de la provincia de Buenos Aires, Jorge D´Onofrio, apuntó contra los empresarios de colectivos, en medio de un paro que afecta al AMBA y gran parte del país, y denunció que las empresas de transporte no pagaron el aumento a los choferes para que no presten servicio. “Se giraron los fondos para abonar los salarios” aseguró, al momento de remarcar que “ claramente esto es un lock out patronal".

"El día miércoles se giró la plata de Nación, nosotros desde provincia hemos girado hoy a la mañana temprano y prueba de lo que digo incluso es que muchas empresas han pagado con el aumento y los que no han pagado lo vienen anunciando desde la semana pasada que no iban a pagar porque no estaban de acuerdo con la resolución que se había firmado el ministerio de Trabajo y Transporte, asignando los valores requeridos por los trabajadores", detalló D'Onofrio en diálogo con C5N .

A su vez, el ministro de Transporte bonaerense señaló a los empresarios como los responsables del paro realizado desde las 00 hs del sábado. "Acá lo que está en discusión es el margen de ganancia de los empresarios y no de los trabajadores y lo que han hecho en este lock out patronal, indirecto y novedoso, es no pagarle el aumento a los trabajadores para que paren. Pero claramente esto es un lock out patronal", sostuvo.

Además destacó el trabajo que se viene realizando desde la cartera de Transporte donde "lo que tiene que quedar en claro es que no son los únicos empresarios que han tenido problema en Argentina en un proceso inflacionario y los venimos acompañando en la medida de las posibilidades desde el Estado".

La ministra de trabajo, Kelly Olmos, aseguró que la secretaría de Transporte depositó el monto para cubrir los salarios, pero las patronales no los liquidan.

"Las empresas que hicieron eso además de incurrir a una falta muy grave porque no están dándole el destino correspondiente a los subsidios recibidos", aseguró la ministra en diálogo con C5N. Además, aclaró que están trabajando para resolver este tema que afecta a miles de pasajeros y trabajadores.

En esta línea la ministra ratificó que no se le descontará el presentismo a quienes no puedan llegar a sus trabajos, para ello redactará una resolución en las próximas horas: "Mientras tanto estoy sacando una resolución aclaratoria para que aquellos que no pudieron llegar a su trabajo no les corresponda la deducción por el presentismo".

En díalogo con "Turno Mañana", Kelly Olmos explicó el principal objetivo que existe tras el lockout patronal, por parte de las empresas, por un lado "presionar al estado por un mayor incremento de subsidios y contemplar, lo que ellos llaman otros costos" y, por el otro "intenciones de carácter político".