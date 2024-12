Francisco Paoltroni: "El Presidente hace siete meses que no se habla con la vicepresidenta"

El senador por Formosa Francisco Paoltroni reveló este sábado que "el Presidente hace siete meses que no se habla con la vicepresidenta" . De esta manera, sumó un nuevo capítulo en la interna entre Javier Milei y Victoria Villarruel luego de que el jefe de Estado apuntara contra la titular de la Cámara alta por presidir la sesión donde el legislador Edgardo Kueider fue expulsado por "inhabilidad moral", cuando ya había salido del país rumbo a Italia.

Para el legislador, lo ocurrido es "responsabilidad de Casa Rosada" y no de Villarruel. “Yo creo que cualquier persona que mínimamente entiende de hacer trámites administrativos sabe lo que es una comunicación fehaciente y eso es responsabilidad del Ejecutivo”, argumentó.

Luego reveló: "Si el Presidente hace siete meses que no se habla con la vice, bueno yo creo que la responsabilidad viene de la Casa Rosada. Ahí no sé a quien tendrán que echar, si al escribano o la secretaria de presidencia, como él (Milei) dice no admite errores”.

milei y villarruel Paolotroni afirmó que Milei y Villarruel no se hablan hace 7 meses.

En una entrevista con Radio Mitre, el legislador calificó como válida la sesión donde se decidió la expulsión de Kueider del cuerpo al aclarar lo es "del momento que la vice no está notificada. El cuerpo votó por amplia mayoría y no hubo necesidad de ninguna intervención de la Villarruel en el voto”.

"El escribano le podría haber dicho que usted asume la presidencia a partir de las 11 e iba a las 9. Para qué esperar a que inicie la sesión. Ahí el Presidente tiene que echar a alguien de la Casa de Gobierno", concluyó sobre el tema Paoltroni.