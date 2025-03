Martín Lousteau: "El mejor Gobierno de la historia terminó en el FMI a los 14 meses de asumir"

"Lo más importante es que no sabemos nada de nada sobre el acuerdo con el FMI, ni el monto ni para qué se utilizará. Mientras tanto, el presidente sigue negando el problema que él mismo ha generado con el valor del dólar. Por otro lado, el Gobierno no habla nunca de la economía real, no le interesa, y ahí es donde la sociedad se está partiendo. Solamente les preocupa el sentimiento del mercado, al que por ahora se dirige solamente con anuncios que no llegan a concretarse", agregó

En relación a las próximas elecciones legislativas, afirmó que "voy a participar, pero no desde el lugar de candidato, vamos a ir a elección con el espacio Evolución y nuestra candidata va a ser Lucille Levy, quién representa cabalmente la relevancia que para nosotros tiene la educación".

La UCR apuesta a una lista joven y piensa en Lousteau para octubre

A días del 29 de marzo, fecha en que cierran la listas de las elecciones porteñas, el senador radical Martín Lousteau finalmente decidió no competir como legislador porteño y apostar a una lista integrada por dirigentes jóvenes. A contramano de los nombres de peso que suenan en el resto de las fuerzas políticas, en el radicalismo porteño decidieron poner como cabeza de lista a Lucille Levy, una contadora pública y licenciada en administración de 29 años que fue presidenta de la FUBA y actualmente es Consejera Superior de la UBA. “Nuestra idea es renovar Evolución con gente joven que viene trabajando en el espacio. La prioridad es renovar la política”, resaltan desde el armado porteño.

Lo cierto es que el radicalismo venía analizando dos escenarios opuestos: uno que lo ubicaba a Lousteau como candidato a legislador, mientras que primó la segunda opción de armar una lista joven. Más allá de los nombres propios, lo concreto es que el presidente de la UCR cumplirá un rol central en la campaña.

En el distrito porteño, Evolución competirá en un espacio integrado por la UCR, el GEN de Margarita Stolbizer, el Partido Socialista y un grupo de independientes. Lo que no se logró fue trazar algún tipo de articulación con Horacio Rodríguez Larreta, que terminó integrando a su alianza a Confianza Pública, de la mano de Graciela Ocaña, quien en un principio se pensaba dentro del radar de Lousteau. En el caso de CABA, el límite claro que pone el radicalismo es tanto hacia La Libertad Avanza (LLA) como al kirchnerismo.

La elegida para encabezar la lista en la Ciudad es “Lula” Levy, una joven ligada a la lucha estudiantil. En su paso por la Facultad de Ciencias Económicas desarrolló su militancia estudiantil y más tarde se convirtió en presidenta de la Federación Universitaria de Buenos Aires (FUBA), donde logró implementar la Bolsa de Empleo de la facultad; fomentó voluntariados, actividades académicas e intercambios estudiantiles; y fue una de las principales impulsoras del Boleto Estudiantil en la Ciudad, ley que se votó a fines del año pasado en la Legislatura. En el último año, fue una de las principales voces en defensa de la educación pública frente a los ataques de Javier Milei.

El segundo en la lista será Facundo Cedeira, un joven nacido en Lugano y militante barrial de la comuna 9 que se dedica a la tarea social. Por el momento, el tercer lugar sería para un representante del socialismo.