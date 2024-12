Cristina Kirchner visitó la sede del PJ nacional a días de asumir la presidencia del partido

En su llegada al lugar, se encontró con los senadores Teresa García y José Mayans, quienes integraron la lista Primero La Patria encabezada por la expresidenta.

Además de saludar a militantes, recorrió las instalaciones y cada oficina. "Ay me encanta esa foto. Eso es en San Vicente", expresó ante un mural en el que se observan a Juan Domingo Perón y Eva Perón.

Este miércoles, en un acto realizado en la Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo (UMET), la dos veces mandataria asumió al frente del PJ con un duro discurso contra las medidas económicas del gobierno de Javier Milei y con el que llamó a formar "cuadros políticos y técnicos".

"No vale la pena llegar al gobierno e intentar quedar bien con todo porque termina siendo un fracaso. Tenemos que abocarnos a la formación de cuadros políticos y técnicos. Políticos porque el técnico puede mostrarnos cómo se logra algo pero si no tiene el político una correcta interpretación del momento, no sirve", expresó ante una gran concurrencia.

"Hay que informar, planificar, organizar, divulgar y formar. Son tareas fundamentales del partido. Vamos a presentar en marzo una propuesta de trabajo porque necesitamos formar e informar a la sociedad de las cosas que nos pasan", aseveró durante su discurso, que duró casi una hora.