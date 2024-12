Con fuertes críticas al modelo económico de Javier Milei, Cristina Kirchner asumió como presidenta del PJ y convocó "a formar cuadros políticos"

En un discurso en la Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo, Cristina Kirchner convocó a elaborar cuadros políticos: "No vale la pena llegar al gobierno e intentar quedar bien con todo porque termina siendo un fracaso. Tenemos que abocarnos a la formación de cuadros políticos y técnicos. Políticos porque el técnico puede mostrarnos cómo se logra algo pero si no tiene el político una correcta interpretación del momento, no sirve".

"Hay que informar, planificar, organizar, divulgar y formar. Son tareas fundamentales del partido. Vamos a presentar en marzo una propuesta de trabajo porque necesitamos formar e informar a la sociedad de las cosas que nos pasan", aseveró durante su discurso, que duró casi una hora.

En tanto, cruzó a la administración de La Libertad Avanza por el avance del ajuste y su postura sobre la producción: "Hay una aceptación de la sociedad a una suerte de ejercicio de ajuste violento. Este Gobierno que propuso dolarización, hoy no es el de la dolarización. Es un modelo de valorización financiera. Es la cuarta experiencia de esas, la primera la tuvimos con Martínez de Hoz. En la Argentina no hay un modelo productivo".

También advirtió por el nivel de la deuda que afronta el país. "Lo presentan como un experimento y hoy lo que está viviendo la Argentina es más viejo que el sol. En este año tenemos un endeudamiento de casi u$s100 mil millones más. El endeudamiento es muy grande en pesos pero en dólares hubo una reducción que no es virtuosa, sino forzosa", marcó.

Por otro lado, Cristina Kirchner apuntó hacia la situación del tipo de cambio: "En Argentina, con u$s100 dólares no se compra lo mismo que en Paraguay o Chile. Los bienes transables como alimentos y bebidas van a la baja del precio y tarifas va por arriba porque este es el desacomodamiento que produce el tener pisado el tipo de cambio".

Las advertencias de Cristina Kirchner sobre el RIGI

"Milei no deja de pisar el dólar e interviene porque sabe que donde se mueve el tipo de cambio, impacta en el índice de inflación. No es cierto que no hayan emitido. La primera gran falacia es que en la economía bimonetaria de la Argentina la inflación está atada a la variación del tipo de cambio y todos los periodos donde artificialmente se sostiene un tipo de cambio bajo, se produce un déficit de cuenta corriente, pérdida de empleo y cierre de fábricas", enfatizó.

En tanto, cuestionó el Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones, que fue aprobado por el Congreso e integra la Ley Bases: "Este Gobierno logró la aprobación de la Ley Bases y dentro el RIGI, que es un remate, prácticamente, de nuestros bienes naturales. Hasta ahora, lo que hay en inversión extranjera directa es algo así como u$s730 millones de dólares".

"También sabemos que muchas empresas que estaban radicadas en el país y que tenían previstos hacer las inversiones por su propia actividad cambiaron su nombre y la razón social para entrar en el RIGI", advirtió la expresidenta.

La crítica al PJ

Por otra parte, durante el último fragmento de su discurso, la exmandataria apuntó hacia las posturas de diferentes integrantes del PJ: "Los dirigentes políticos de nuestro partido, a los que muchas veces los veo convertidos militantes electorales, tienen que volver a ser militantes políticos. Hablo de los que tenemos responsabilidades dirigenciales".

En esta línea, agregó: "No puede ser que todo se reduzca a una pelea de carácter electoral y pasa la elección y no pasa más nada. Es parte del desastre de la política en general en la Argentina. Tenemos que volver a recuperar un proyecto de país. Esto también requiere una actitud y una comprensión, la de no creernos que la historia empieza cuando uno llega y termina cuando uno se va".

Cristina Kirchner, sobre Edgardo Kueider: "Este senador fue clave en la aprobación de la Ley Bases"

En tanto, la expresidenta se refirió a la detención del senador Edgardo Kueider en Paraguay en medio de un escándalo por la tenencia de dinero no declarado y marcó que "no hay antecedentes en nuestra historia de un legislador preso en comisión de in fraganti delito". También, propuso "analizarlo mas allá de la moralina o del hecho delictivo".

Entonces enumeró distintos acontecimientos en la historia argentina similares: "El primero, el asesinato de Enzo Bordabehere en el Senado de la Nación... Discutían el pacto Roca-Runciman y los intereses de los frigoríficos ingleses en contra de los frigoríficos argentinos y fundamentalmente las condiciones leoninas de ese pacto para la Republica Argentina".

"La segunda fue el diputrucho, la del año 92, cuando no alcanzaban los votos para la privatización de Gas del Estado", continuó para luego sumar el tercer caso: "La Banelco en el Senado, reforma laboral".

"Y ahora este senador que fue clave en la aprobación de la Ley Bases. Doblemente clave: en la Comisión, porque su voto habilitó para que pueda ser tratado en el recinto, porque sin su firma no tenían despacho y, por lo tanto, no tenían dos tercios para ser tratado; y luego en el recinto, votando y empatando al votar", relató.

En ese momento se dirigió a los presentes y preguntó: "¿Cuál es el hilo conductor en todo esto que describo? Las leyes en contra del pueblo y de los intereses de la Nación. Cada episodio está vinculado al despojo de la Argentina".

"Milei está fascinado con Elon Musk, que es un industrial, todo lo que él desprecia"

La expresidenta Cristina Kirchner expuso las contradicciones de Javier Milei al señalar que el jefe de Estado argentino "está fascinado con Elon Musk, que es un industrial", justamente "todo lo que él reniega". Lo hizo al citar el anuncio que el mandatario realizó este martes sobre el "Plan nuclear argentino", a pesar de que "esta gente (en referencia al Gobierno) desprecia profundamente a los científicos argentinos".

"Hay un desconocimiento y al mismo tiempo infantilismo y cholulismo impresionante en este manejo. Milei está fascinado con Elon Musk porque tiene X. Pero Elon Musk es un industrial norteamericano con tecnología de punta, y tiene un proyecto industrial. Exactamente todo lo que él reniega", advirtió la flamante titular del Partido Justicialista (PJ) durante el acto de asunción en Balvanera.

Cristina se pronunció también sobre el anuncio de Milei referido a un tratado de libre comercio con los Estados Unidos. "¿Nadie le avisa a este señor que no somos complementarios con EE.UU., que somos competitivos? ¿Por qué no le pregunta a (José Luis) Machinea qué le pasó cuando fue a EE.UU.?", planteó la exmandataria.