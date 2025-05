La angustia de J Rei tras salvarle la vida a María Becerra en su segundo embarazo ectópico: "Me asusté"

J Rei habla de María Becerra:



J Rei: "Me asusté, fue un momento muy feo e hice lo que mi corazón me dijo. Estuve ahí, en el momento indicado haciendo lo que mi alma me dijo que tenía que hacer y nada, tratando la situación con delicadeza"#BondiLive pic.twitter.com/ROEkxMDY3K