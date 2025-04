Confianza en el seno de La Libertad Avanza: "Nosotros estamos preparados para ganarle a Cristina Kirchner"

Entonces hizo mención al vínculo con el partido amarillo, días después de que Mauricio Macri cuestionara a Karina Milei: “Tanto el PRO como LLA, juntos o separados, están enfrentados al kirchnerismo, pero tampoco esto tiene que ver con juntar por juntar. Hay que tomar en cuenta la experiencia del PRO que repartió el poder entre el ARI y la Coalición Cívica, la UCR y después volvió el peronismo, las cosas no salieron bien, fue una mala experiencia“.

“¿Eso es igual a que estamos negociando globalmente? No, no estamos haciendo un acuerdo PRO-Libertad Avanza, estamos haciendo un acuerdo dirigente por dirigente", añadió al tiempo que aclaró que las alianzas “tienen que venir más por el lado de hacia dónde vamos, que acerca de cuánto me das o qué me das para que yo esté con vos”.

Karina Milei junto a Maertín Menem y Sebastián Pareja

En ese punto habló sobre Cristian Ritondo y Diego Santilli, dos integrantes del PRO, que mantienen buen vínculo con el oficialismo y respaldan las iniciativas de Javier Milei en la Cámara de Diputados. “Son dos muy buenos exponentes de haber acompañado al Gobierno nacional siempre, desde su banca, manejando un bloque, las ideas que el Presidente ha llevado al Congreso de la Nación", expresó.

Retomando el escenario bonaerense, destacó cuál es el objetivo de La Libertad Avanza para ir a las urnas: "Podemos ganar esta elección juntando a sectores de la UCR, del PRO, incluso de la Coalición Cívica y asegurarle a la Provincia que ganamos frente a Cristina Fernández de Kirchner”.

Por último, le consultaron cuál era la mejor opción para el oficialismo: “¿Enfrentar a Cristina Fernández o que la Corte ratifique sus condenas y ella quede presa? ¿Qué le conviene más electoralmente a La Libertad Avanza?“.

“Lo que más conviene, que no quiere decir que sea lo más justo, es enfrentar la Cristina. ¿Hay que ganarle el partido a Carlos Bianco o a CFK? Nosotros estamos preparados para ganarle a Cristina. Después, si termina siendo el candidato Bianco, bueno, tendremos que ganarle. Siempre te querés medir con los tipos que tienen más poder y nosotros estamos tratando de estar organizados para medirnos con ella”, sentenció.