"Con Milei nunca nada en la vida", el documento que Patricia Bullrich afirma que firmaron Macri y Rodríguez Larreta

"Yo les dije que era una locura. Yo no iba a firmar eso. Yo era amiga y tenía cercanía con Milei... hicimos la campaña diciendo que o es todo o es nada. Yo tenía mucha cercanía, y Javier varias veces me planteó de ir juntos a las PASO", explicó Bullrich en diálogo con el canal de streaming Carajo este lunes, y aseguró que "fue difícil romper Juntos por el Cambio" .

La funcionaria se refirió en términos de "amistad" con el hoy mandatario que luego la tildaría de "montonera asesina" que "puso bombas en los jardines de infantes", lo que derivó en una denuncia penal contra el libertario y alusiones a su "inestabilidad emocional".

"Le gané a un aparato que usaba recursos del Estado y tenía las peores prácticas. Me arrepiento de haber hecho algunas cosas en la campaña. Yo apreciaba y compartía las ideas de Javier", señaló la ministra sobre su campaña como candidata presidencial.

Milei Bullrich TN Javier Milei y Patricia Bullrich protagonizaron una incómoda reconciliación ante las cámaras de televisión tras los agravios en campaña. Captura de TV

Bullrich aclaró que luego de las elecciones generales "nos abrazamos con Javier y volvimos a tener la relación que teníamos. Era el cambio o lo peor de la política argentina".

Además, la ministra lanzó dardos a Macri y contó que había presentado el protocolo antipiquetes durante la administración del empresario, sin éxito. "¿Qué cambió? La decisión y la voluntad. Cuando lo presenté, Marcos Peña se fue y (Horacio Rodríguez) Larreta se fue, me dejaron sola. A los tres días lo usé porque me querían tomar la entrada del Aeropuerto de Ezeiza. Mandé a la Gendarmería, hubo un par de balas de goma, y me llamó Marcos Peña para decirme 'ya empezaste con la balas de goma, nos están criticando'", narró.

"Me sacaron toda posibilidad de que me dedicara a los piquetes en la 9 de Julio y se lo pasaron a Larreta y él no actuó. La diferencia es cambiar a fondo en lugar de ir a medias y del que dirán", concluyó Bullrich.