Guillermo Moreno sobre su encuentro con la expresidenta: "Vi la mejor Cristina que conocí"

"El esquema electoral nuestro es, si quieren una Argentina de especulación y renta vamos con los que están ahora y si quieren una Argentina de producción y trabajo, acá está el movimiento peronista y los justicialistas", aseguró Moreno.

En el programa Inteligencia Artesanal, en C5N, con la conducción de Nancy Pazos, el dirigente peronista detalló que en el encuentro hubo una "relatoría económica" que lo tuvo como protagonista, y una síntesis política de Sergio Massa que calificó como "un discurso soberbio".

El presidente de Principios y Valores también destacó el discurso del diputado nacional Máximo Kirchner, que participó del encuentro peronista y que según Moreno recibió un aplauso cerrado: "Dijo "perdí a mi padre, no tengo a mi hermana, me estoy quedando solo, pero me criaron para esto, estoy formado'", en alusión al expresidente Néstor Kirchner y Florencia Kirchner.

Guillermo Moreno: "En el peronismo a las minas no se las toca"

Moreno contó, este viernes, que salió a defender a la exmandataria de los ataques, luego de la condena porque "en el peronismo a las minas no se las toca". Agregó que el movimiento peronista es una rara combinación de revolucionario en lo económico pero muy conservador en las tradicionales.

Fiel a su estilo, remarcó que fue la primera reacción que le "salió de las tripas" al conocer la resolución de la Corte Suprema.