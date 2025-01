Comenzaron las sesiones extraordinarias en el Congreso: reunión clave este martes en Casa Rosada

Los proyectos más destacados son los pliegos de Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla para ocupar las dos sillas de la Corte Suprema; la eliminación de las PASO; y un nuevo proyecto de Ficha Limpia que está en elaboración.

Además, también intentarán sancionar de manera definitiva la Ley Antimafia, el proyecto de juicio en ausencia, la modificación del régimen de reiterancia y una ley de compensación del índice de actualización de quebrantos. En resumen: el temario se centra en iniciativas de índole judicial, electoral y de seguridad.

Si bien el anuncio de Gobierno indica que las extraordinarias finalizarán el 21 de febrero, los días hábiles serán solo 25 para trabajar sobre los textos en comisión y llevarlos al recinto. En ese tiempo, deberán comenzar de cero el tratamiento dos iniciativas: el nuevo texto de Ficha Limpia impulsado por el oficialismo, que todavía no ingresó, y el proyecto sobre compensación e índice de actualización de quebrantos, el cual también debe ser remitido por el PEN. Esto significa que ambas iniciativas deberán pasar por las comisiones por las que tengan giro antes de llegar al recinto, aprobarse en Diputados y en el Senado.

Karina Banfi: "No sabemos cuánto salen las PASO porque no tenemos presupuesto"

La diputada radical Karina Banfi afirmó que "estamos estudiando el debate, mañana martes habrá una reunión de presidentes de bloques, menos el de Unión por la Patria, han sido convocados por el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, para explicar el proceso de extraordinarias".

En diálogo con CNN, consultada sobre la decisión del gobierno nacional de no elevar el Presupuesto 2025, aseguró que "el tratamiento es clave, el fracaso de las últimas sesiones fue responsabilidad del Gobierno, si hubieran hecho las cosas bien, ahora van a venir con que no tienen experiencia y eso no corre más".

Sobre la modificación de la ley electoral, la diputada radical aseguró que es un reflejo de "como quieren llevar adelante el proceso parlamentario. Ellos dicen que van a sacar una herramienta que forma parte de la especulación de todo gobierno, una reforma electoral no se debe hacer en un año electoral".

Karina Banfi Banfi: "Con Villarruel tenemos desde hace dos años una relación como sucede con otras fuerzas en el Congreso".

Destacó que el gobierno dice que "la gente está cansada de votar porque venimos de un populismo de izquierda que paralizaba todo en un año electoral, se ponía todo en función de las elecciones. Y la invitación que hacer Javier Milei es corrernos de este lugar".

Banfi resaltó que "daría la discusión con un consenso en todos los sectores, que no se modifiquen las leyes para que no haya especulaciones. Lo que si me parece importante es que si no vamos a seguir bajo los lineamientos populistas se debe votar, como en las democracias europeas".

En este sentido, se preguntó “si sale muy caro, cuánto sale el gobierno de Milei, porque no tenemos presupuesto. No sabemos cuánto salen las PASO porque no tenemos presupuesto”.

La diputada bonaerense afirmó que "lo primero que debemos discutir es el presupuesto, mañana el presidente del bloque de la UCR, Rodrigo De Loredo lo va a plantear".

Lo que quedó afuera

El gran ausente de los temas que se autorizaron a tratar por el Ejecutivo fue el Presupuesto 2025. Tras las idas y vueltas, tensiones con gobernadores y discusiones con diputados y senadores, José Luis Espert anunció que la ley de leyes se retiraba de la discusión.

Diversos sectores de la oposición -desde el PRO hasta Unión por la Patria- insistieron con su tratamiento y, luego de conocerse que el Presupuesto no formaba parte del temario de las extraordinarias, se reavivaron las críticas por la falta de previsión que tendrán las partidas este año junto con la discrecionalidad de la que gozará Javier Milei. Finalmente, este jueves el Poder Ejecutivo prorrogó el Presupuesto Nacional 2024 que, a su vez, era la continuidad del de 2023, a través de la decisión administrativa 3 de la Jefatura de Gabinete, publicada en el Boletín Oficial.

También quedaron afuera algunos de los temas que habían sido anunciados en diciembre por Manuel Adorni, en las sesiones extraordinarias del último mes del año que no fueron. Si bien el vocero tuiteó punto por punto y las fechas en las que se llevarían adelante -del 5 al 27 de diciembre-, el decreto nunca salió en el Boletín Oficial. En ese entonces, Adorni mencionó el tratamiento de una reforma política y una ley para reformar los fueros -en medio del escándalo y posterior explusión del exsenador Edgardo Kueider-. El vocero anunció además que los viajes del presidente también sería materia de tratamiento legislativo, aunque eso ya fue resuelto por el Ejecutivo por la vía del decreto.