Causa Cuadernos: para Ubeira "son como la Biblia, tienen muchos autores"

"A mí no me preocupan tanto Bacigalupo y Centeno, a mí me interesa saber quién está detrás", sostuvo Ubeira en diálogo con C5N. El abogado representa a Oscar Thomas, ex director de la Entidad Binacional Yacyretá, quien estuvo siete meses detenido luego de ser mencionado en los escritos.

"La Justicia prestó la pata que hacía falta para poder llevar adelante este desmán. Y esto no pudo haber sido hecho desde ningún lugar como no sea desde las más altas estructuras del poder. O sea, (Mauricio) Macri estaba sabiendo de esto y se dio una autorización para que esto pudiera llegar a ocurrir", señaló.

Ubeira aseguró que el plan del expresidente era "acabar con una burguesía nacional para reemplazarla por una burguesía que venía de afuera", y con ese objetivo se montó "una operación formidable". "Prácticamente devastaron a todas las empresas que conformaban la obra pública nacional", remarcó.

"Acá el problema es que ha habido privaciones ilegítimas de la libertad. (Gerardo) Ferreyra estuvo dos años preso, Oscar Thomas estuvo ocho meses preso y le destruyeron la vida. Hoy se cumple el quinto aniversario de la causa y estamos como cuando vinimos de España", denunció.

El abogado ironizó que "los cuadernos son como la Biblia: tienen muchos autores y muchas manos. Lo único que me interesa concretamente es lo que uno puede probar. Y lo que uno puede probar es que esto es un mamarracho de un calado enorme. Ahora en el juicio oral todo este montaje va a quedar al desnudo", concluyó.