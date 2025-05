Axel Kicillof cruzó a Javier Milei: "Que agarre la Constitución y lea para qué está un Presidente"

Jorge Rial: "El peronismo necesita estar unido para dar pelea y no perder todo"

Durante el acto, que se desarrolló en Almirante Brown por la inauguración de un viaducto en la Ruta Provincial N°4, Kicillof criticó a la administración de La Libertad Avanza por su postura sobre la obra pública y el nuevo acuerdo con el FMI: "Nos dicen que estas obras no se pueden hacer porque no hay plata y eso es mentira. El Gobierno nacional Le pidió u$s20.000 millones al FMI y ninguno de esos dólares para vivienda, educación, obra pública y vialidad".

"¿A dónde van los recursos que el Gobierno nacional utiliza como si fueran propios, como si fueran decisión sólo del Gobierno nacional? El problema es para qué se usa la plata y qué hacen con esos recursos. Le digo a Milei que los recursos salen del pueblo y tienen que volver al pueblo", enfatizó en esta línea.

Axel Kicillof acto Almirante Brown Axel Kicillof encabezó un acto en Almirante Brown. X (@Kicillofok)

En tanto, se refirió a los comicios legislativos que se desarrollarán en el territorio bonaerense el 7 de septiembre y el rol de la población: "Cuando vayamos a estas elecciones, también le vamos a decir a Milei que le devuelva a la Provincia lo que le corresponde al pueblo de la Provincia porque además, la que llevan para allá y retiene el Gobierno nacional, no es que la puede utilizar para lo que quiera, su ideología trasnochada o los intereses extranjeros".

"La provincia de Buenos Aires y el resto de las provincias cedemos recursos al Gobierno nacional para que cumpla con sus obligaciones y con su Constitución. Le digo a Milei que agarre la Constitución y lea para qué está un Presidente en la Argentina, que lea lo que dice de derecho a educación, salud y vivienda. Que él y sus economistas piensen como quieran, pero juró cumplir una Constitución que está incumpliendo", aseveró Kicillof sobre la gestión del libertario.

En esta línea, el gobernador bonaerense cuestionó a Milei por la paralización sobre la obra pública que dispuso: "Escuché al Presidente cuando justificaba una decisión absolutamente inexplicable, además de cruel, cargada de falta de humanidad y comprensión, con un argumento falaz y mentiroso, como aquellos que utilizan para justificar las medidas de crueldad y abandono que aplican".

En tanto, le envió un mensaje al jefe de Estado, en el marco de la inauguración del viaducto en Almirante Brown: "Decía Milei que abandonó la obra pública en la Argentina porque eso no le sirve a las personas de bien. Milei, vení a Almirante Brown a fijarte si le sirve o no la obra pública al pueblo de la Provincia. ¿De qué estás hablando? ¿En qué idioma? Esto era un desmadre y un despelote de enojo y demora".

"Me llena de orgullo viendo cómo lo que el Gobierno nacional con crueldad y sin justificación abandonó, nosotros lo seguimos y lo terminamos porque le sirve al pueblo de la Provincia. No tenemos otro jefe ni otro dueño de nuestras acciones, no son millonarios, norteamericanos ni Wall Street ni presidentes extranjeros. El único que decide acá es el pueblo de la Provincia", marcó Kicillof.

En tal sentido, diferenció: "La única opinión que nos importa es la de este pueblo que el día de elecciones dirá si prefiere obras paradas o que se terminan, si prefiere desfinanciar las escuelas o escuelas que se abren y se expanden, si prefiere universidad pública, gratuita para todos, cultura, ciencia y tecnología o prefiere criptomonedas, bicicleta financiera y especulación. No podemos ver un pueblo parado y con cosas que no se hacen y no se terminan".

Axel Kicillof, sobre el legado de Néstor Kirchner: "Una Argentina con justicia social, inclusión y trabajo"

Por otro lado, en una publicación en su cuenta de la red social X, Kicillof recordó a Néstor Kirchner a 22 años de su asunción presidencial: "Una Argentina con justicia social, inclusión y trabajo; una Patria justa y soberana donde la libertad sea con oportunidades para todos. Ese es el rumbo que nos marcó Néstor cuando asumió la presidencia hace 22 años y que hoy más que nunca tenemos que defender para construir el futuro que merece nuestro pueblo".