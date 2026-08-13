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Búsqueda de sobrevivientes

Terremoto en Colombia: confirman 265 muertos, 496 desaparecidos y más de 3.000 heridos

Los datos fueron confirmados por la Asociación de Ciudades Capitales de Colombia. El presidente Abelardo De La Espriella declaró el desastre de carácter nacional y tres días de duelo.

- 13 de agosto 2026 - 09:50
El argentino desaparecido fue encontrado sano y salvo.

El argentino desaparecido fue encontrado sano y salvo.

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Las cifras tras el sismo de magnitud 7,4 que azotó a Colombia aumentaron a 265 muertos, más de 3.500 heridas y 279 desaparecidas en varias regiones del país, de acuerdo con el reporte difundido por la Asociación de Ciudades Capitales de Colombia (Asocapitales).

El presidente colombiano, Abelardo De la Espriella, decretó el desastre de carácter nacional, tres días de duelo y la emergencia económica en el país, una medida que lo faculta a decretar impuestos y modificar el presupuesto sin pasar por el Congreso.

Mientras, se agota el tiempo para encontrar sobrevivientes, apuran los trabajos de los rescatistas en las casas y edificios derrumbados. “Estamos entrando en la fase final”, indicó el alcalde de Cali, Alejandro Eder, y agregó que pasado este tiempo será “más difícil” encontrar personas con vida bajo los destrozos.

Por su parte, el Instituto de Medicina Legal informó que avanza en la identificación de los cuerpos que ha recibido desde las diferentes regiones afectadas y se espera sean entregados lo antes posible a sus familias.

C5N en Pereira: “Fue como volver a nacer”, el desgarrador testimonio de una sobreviviente

Teresa habló en exclusivo con el equipo de C5N en La Mañana con Adrián Salonia y contó cómo fue vivir en primera persona el sismo de 7,4 y que terminó derrumbando por completo el edificio donde vivía.

“El edificio tenía cinco pisos y yo estaba en el tercer piso. Vi como los otros dos se cayeron encima. Gracias a Dios, algo se interpuso para que no me cayera la loza encima y me aplastara. Me pudieron sacar a tiempo sin nada, con algunos rasguños, cositas muy leves”, relató.

Al mismo tiempo, recordó que cuando pasó el temblor “me estaba justo levantando”. “Pensé que se iba a pasar rápido, pero no sucedió, sino que se derrumbó todo encima de mí. Cuando terminó, como pude, pedí ayuda con una varilla y un jardinero y otra persona me salvaron. Siempre estuve consciente de todo. Fue como volver a nacer”.

La gobernadora del Valle: “Estamos salvando vidas y buscando entre los escombros”

Dilian Francisca Toro, habló con Caracol Radio, y se refirió al terremoto de magnitud 7,4 que dejó afectaciones en varios municipios del país. “Estamos salvando vidas y buscando entre los escombros que no haya ninguna persona todavía con vida”, indicó.

Al mismo tiempo, señaló que están llevando acabo censos de las viviendas afectadas, de las escuelas y hospitales, entre otros. “Nosotros vamos a comenzar, por ejemplo, en El Cairo, en Argelia y en varios municipios, vamos a empezar ya a poner techos que se cayeron, vamos a ir mejorando vivienda”, explicó.

Colombia recibió la donación de 10 millones de dólares por parte de Emiratos Árabes

A través de las redes sociales, el presidente Abelardo De la Espriella contó que tuvo contactos con el jeque Mohamed bin Zayed Al Nahyan, presidente de los Emiratos Árabes Unidos y anunció la donación.

“Agradezco profundamente su solidaridad con Colombia y su generosa donación de 10 millones de dólares para atender la tragedia causada por el terremoto”, indicó y agregó: “Esta muestra de amistad fortalece los lazos entre Colombia y Emiratos Árabes Unidos, que estrecharemos aún más en beneficio de nuestros pueblos”.

“La calle se movía de lado a lado”: el dramático relato de un argentino que sobrevivió al terremoto en Colombia

Lo que prometía ser una jornada habitual de entrenamiento en el club de pádel The Factory se transformó en una pesadilla para Damián Junco, un argentino radicado en Colombia. El profesor de uno de los deportes en auge se encontraba dictando una clase en el barrio de Granada, en pleno centro de Cali, cuando el suelo comenzó a traicionarlo.

La tecnología le dio unos segundos de ventaja: una alerta sísmica llegó a su celular y le permitió reaccionar a tiempo para evacuar el recinto junto a su alumna y una empleada del lugar. "El sismo duró como un minuto; fue muy largo, parecía eterno", confesó.

En diálogo con C5N.com, el oriundo de Cañuelas relató en primera persona los minutos de terror que vivió durante el sismo de 7.4 que sacudió al país cafetero este lunes y dejó un saldo de al menos 200 víctimas fatales. Según relató, una vez en la vía pública, la magnitud del fenómeno, que tuvo su epicentro en el departamento de Chocó, se manifestó con toda su furia.

El jugador Luis Díaz se suma para colaborar por Colombia

El delantero colombiano anunció junto a su esposa, Geraldine Ponce, que pusieron a disposición su fundación para ayudar a las víctimas por el sismo de 7,4 y afectó a varias ciudades del país.

“Como todos saben, estamos pasando por días muy difíciles en nuestro país y creemos que, hoy más que nunca, tenemos que estar unidos”, indicó y agregó: “No importa dónde estemos, todos podemos hacer algo para ayudar, al final todos llevamos la misma camiseta”.

Encontraron con vida al psicólogo argentino que era buscado tras el terremoto

Luego de la intensa búsqueda de Gonzalo Galván, el psicólogo argentino residente en Colombia, se confirmó que está sano y salvo. Sucede que era residente de Montería, ciudad que no sufrió el terremoto ocurrido en los últimos días. Todo fue una confusión de un familiar.

Galván habló en la Radio LU12 AM680 y aseguró: “Me acabo de enterar hace una hora de que estaba en la etapa de los periódicos de Argentina y de Colombia”. Afirmó que ese día sintió "una pequeña réplica, mínima" con un leve movimiento en el edificio durante 20 o 40 segundos.

Por eso, dejó en claro que ni él ni su hija resultaron heridos por estar lejos del epicentro: "Lo grave está en la zona de Pereira, en la zona de Cali, en Chocó, en Quibdó precisamente, en Medellín también; ahí sí la cosa está muy grave”.

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