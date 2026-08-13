Terremoto en Colombia: confirman 265 muertos, 496 desaparecidos y más de 3.000 heridos

C5N en Pereira: “Fue como volver a nacer”, el desgarrador testimonio de una sobreviviente

Teresa habló en exclusivo con el equipo de C5N en La Mañana con Adrián Salonia y contó cómo fue vivir en primera persona el sismo de 7,4 y que terminó derrumbando por completo el edificio donde vivía.

“El edificio tenía cinco pisos y yo estaba en el tercer piso. Vi como los otros dos se cayeron encima. Gracias a Dios, algo se interpuso para que no me cayera la loza encima y me aplastara. Me pudieron sacar a tiempo sin nada, con algunos rasguños, cositas muy leves”, relató.

Al mismo tiempo, recordó que cuando pasó el temblor “me estaba justo levantando”. “Pensé que se iba a pasar rápido, pero no sucedió, sino que se derrumbó todo encima de mí. Cuando terminó, como pude, pedí ayuda con una varilla y un jardinero y otra persona me salvaron. Siempre estuve consciente de todo. Fue como volver a nacer”.