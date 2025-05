El papa León XIV defiende a los migrantes y se distancia de las políticas de Trump

Durante su mensaje, León XIV hizo un llamado directo a presidentes y jefes de Estado, a quienes instó a construir “sociedades civiles armónicas y pacíficas”.

“Nadie puede eximirse de favorecer contextos en los que se tutele la dignidad de cada persona, especialmente de aquellas más frágiles e indefensas, desde el niño por nacer hasta el anciano, desde el enfermo al desocupado, sean estos ciudadanos o inmigrantes”, añadió.

En su discurso, el Papa también alentó a los embajadores a trabajar juntos por un mundo donde cada persona “pueda realizar la propia humanidad en la verdad, en la justicia y en la paz”.

León XIV recordó su experiencia pastoral en Perú, cuando fue obispo de Chiclayo. En ese contexto, impulsó proyectos de apoyo a migrantes, entre ellos la creación de un refugio temporal en la región de Puerto Etén.

“La realidad se impuso. En 2017, cuando comienza este trabajo, veías venezolanos durmiendo en las plazas, frente a la Catedral, en las calles. No eran personas solas, eran familias enteras, con muchos niños. El monseñor vio esa situación y me llamó, me dijo que estaba formando un equipo para enfrentar la situación”, relató Yolanda Díaz Callirgos, presidenta de la Comisión de Movimiento Humano y Trata de Personas.

Donald Trump y sus nuevas medidas contra migrantes

En los últimos días, el presidente de Estados Unidos instó a los inmigrantes irregulares a autodeportarse mediante un programa de vuelos gratuitos hacia el extranjero. En redes sociales, el presidente de EEUU aseguró que "estamos haciendo que sea lo más fácil posible para los inmigrantes ilegales salir del país".

Explicó que aquellos interesados podrán solicitar un vuelo mediante una aplicación: "Cualquier inmigrante ilegal puede simplemente presentarse en un aeropuerto y recibir un vuelo gratuito para salir de nuestro país". Esto se le suma a la entrega de 1.000 dólares a los inmigrantes que salgan voluntariamente del país.