Dos cardenales anunciaron que no irán al cónclave: cuál es la nueva mayoría para elegir al Papa

Por otro lado, el bosnio Vinko Puljic, arzobispo emérito de Vrhbosna, adelantó a medios locales que no tiene previsto viajar. "Mi salud no me permite asistir a un tercer cónclave. Los médicos no me lo aconsejan y no creo que pueda resistir físicamente. No iré a Roma, salvo que el Vaticano me lo solicite expresamente", aclaró.

Las normas del cónclave establecen que el nuevo Papa debe alcanzar una mayoría de dos tercios de los votos para ser elegido. Con 133 cardenales presentes, esto significa que el sucesor de Francisco deberá reunir 89 votos, uno menos de los que se requerían originalmente.

Cardenales, cónclave en el Vaticano El cónclave comienza entre 15 y 20 días después de la muerte del Papa. Redes sociales

Se realizó la primera Congregación General del Colegio Cardenalicio para encontrar al sucesor del papa Francisco

Tras la muerte del papa Francisco, se realizó en el Vaticano la primera Congregación General del Colegio Cardenalicio. Al menos sesenta Cardenales participaron en una reunión donde juraron observar la Constitución Apostólica Universi Dominici Gregis, rezaron por el sumo pontífice y definieron las fechas de su traslado y funeral.

La segunda Congregación General tendrá lugar el miércoles 23 por la tarde, ya que por la mañana los Purpurados participarán el traslado del féretro de Francisco de la Casa Santa Marta a la Basílica de San Pedro.

Durante la reunión de este martes por la mañana, también fueron sorteados los Cardenales de la Comisión que asistirán al Camarlengo en las decisiones ordinarias: Pietro Parolin, Stanislaw Rylko y Fabio Baggio.