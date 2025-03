Donald Trump sobre la caliente reunión con Zelenski: "Nos faltó el respeto, que vuelva cuando esté listo para la paz"

“Hoy tuvimos una reunión muy significativa en la Casa Blanca. Muchas cosas se aprendieron que no podrían entenderse sin una conversación bajo tal fuego y presión”, comenzó el mensaje de Donald Trump.

image.png

Luego afirmó: “Es sorprendente lo que surge de la emoción, y he comprendido que el presidente Zelenski no está preparado para la paz si Estados Unidos está involucrado, porque siente que nuestra participación le da una gran ventaja en las negociaciones. No quiero ventajas, quiero PAZ. Le faltó el respeto a los Estados Unidos de América en su querida Oficina Oval. Podrá regresar cuando esté listo para la Paz”, concluyó el texto del presidente estadounidense.

Dudas por el futuro del apoyo de Estados Unidos a Ucrania

Zelenski viajó a Estados Unidos para firmar un acuerdo por el cual cedería a Washington la explotación de los recursos minerales de su país a cambio de algún tipo de apoyo o garantías de seguridad frente a Rusia en la guerra que se inició en febrero de 2022.

Sin embargo, tras la tensa reunión que protagonizó con Trump, el ucraniano se marchó sin firmar ninguna clase de acuerdo y ahora flota en el aire cómo seguirá el apoyo de los Estados Unidos a Ucrania.

La reunión entre Trump y Zelensky ocurrió días después de que ambos protagonizaran un choque de declaraciones que refleja el reciente distanciamiento entre los gobiernos de Estados Unidos y Ucrania.

El presidente estadounidense llamó "dictador", entre otros descalificativos, a su par ucraniano el pasado día 18 después de que este lo acusara de vivir en una "burbuja de desinformación" creada por Rusia.