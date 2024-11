Donald Trump anunció aranceles a China, México y Canadá por la inmigración ilegal y el tráfico de drogas

"El 20 de enero, como una de mis primeras Órdenes Ejecutivas, firmaré todos los documentos necesarios para cobrar a México y Canadá un arancel del 25% sobre todos los productos que ingresan a los Estados Unidos", anunció. Esta medida "permanecerá vigente hasta que las drogas, en particular el fentanilo, y todos los extranjeros ilegales detengan esta invasión de nuestro país".

Trump señaló que "tanto México como Canadá tienen el derecho y el poder absolutos para resolver fácilmente este problema" y les exigió que lo utilicen. "Hasta que lo hagan, ¡es hora de que paguen un precio muy alto!", afirmó. En el mismo sentido, también apuntó contra las importaciones que llegan desde China.

Donald Trump Trump exigió a China, México y Canadá que tomen medidas para "resolver el problema".

"He mantenido muchas conversaciones con China sobre las enormes cantidades de drogas, en particular fentanilo, que se envían a Estados Unidos, pero fue en vano", lamentó. También sostuvo que el gobierno chino no cumplió su promesa de instituir la pena de muerte para los narcotraficantes.

"Las drogas están llegando a nuestro país, principalmente a través de México, a niveles nunca antes vistos. Hasta que cesen, le cobraremos a China un arancel adicional del 10%, por encima de cualquier arancel adicional, sobre todos sus numerosos productos que ingresan a los Estados Unidos de América", anticipó.

Tras los anuncios, el peso mexicano cayó más de un 1% y el dólar canadiense bajó alrededor de un 0,5%. El yuan chino también bajó en el mercado de divisas y las bolsas asiáticas cerraron con una caída del 0,8%.

Economistas advierten que estas medidas podrían llevar a una suba de la inflación en Estados Unidos, ya que los mayores costos de importación se trasladarán a los precios que pagan los consumidores. El país norteamericano es el mayor importador de bienes del mundo y México, China y Canadá son sus tres principales proveedores, según los datos más recientes del censo citados por AP.