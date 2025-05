Donald Trump acusó a China de haber violado el acuerdo con EEUU para la reducción de aranceles

"Hace dos semanas, China corría un grave peligro económico. Los altísimos aranceles que impuse hicieron prácticamente imposible que China comerciara con el mercado estadounidense, que es, por mucho, el número uno del mundo. En efecto, abandonamos bruscamente las relaciones con China, y fue devastador para ellos", señaló en un primer momento Trump.

Trump

En este contexto, describió que "muchas fábricas cerraron y hubo, por decirlo suavemente, disturbios civiles. Vi lo que estaba sucediendo y no me gustó, para ellos, no para nosotros. Llegué a un acuerdo rápido con China para salvarlos de lo que creía que iba a ser una situación muy grave, y no quería que eso sucediera".

"Gracias a este acuerdo, todo se estabilizó rápidamente y China volvió a la normalidad. ¡Todos estaban contentos! ¡Esa es la buena noticia! La mala noticia es que China, quizás no sorprenda a algunos, ha violado totalmente su acuerdo con nosotros. ¡Adiós a la buena gente!", concluyó en su propia red social.

Donald Trump celebró la reactivación de sus aranceles

El mandatario celebro del fallo del Tribunal de Apelaciones del Circuito Federal el cual dejó en suspenso una decisión judicial que limitaba sus medidas arancelarias impuestas por los Estados Unidos.

Lo hizo en su cuenta en Truth Social done señaló: “El Tribunal de Comercio Internacional (CIT) dictó una sentencia increíblemente desfavorable para Estados Unidos en relación con unos aranceles que se necesitaban desesperadamente, pero, afortunadamente, el pleno de los once jueces del Tribunal de Apelación del Circuito Federal acaba de suspender la orden”.